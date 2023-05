SAŠA POPOVIĆ O ČUVENOM "JAHANJU" LEPE BRENE! Progovorio o iznenađenju pevačice, pa otkrio: Posle toga sam otišao da operišem bruh!

Bivši direktor „Grand produkcije“ i estradni mag kako ga mnogi nazivaju, Saša Popović u razgovoru za domaće medije otkrio je koliko je kandidata prošlo kroz "Zvezde Granda", ali se osvrnuo i na čuveno "jahanje" Lepe Brene.

- Do sada je kroz takmičenje prošlo oko 120.000 kandidata. To je jedan neverovatan podatak i za svetske prilike. Možda ću doživeti u narednom periodu da se na takmičenje prijavi i neko dete od bivših „Zvezda Granda“, to nije nemoguće – rekao je Popović.

Poznato je da je Saša svoju karijeru započeo rame uz rame sa najvećom jugoslovenskom muzičkom zvezdom Lepom Brenom, a kako je nedavno proslavio šezdeset deveti rođendan, pevačica mu je na veoma simpatičan i neočekivan način čestitala, što je Popović i prokomentarisao.

– Brena mi je poslala fotografiju i veoma me je iznenadila. Moj odgovor je: „Posle toga sam otišao da operišem bruh“ – izjavio je Saša u šaljivom tonu.

Naime, pevačica je na Instagram profilu okačila fotografiju koja je nasmejala sve i odmah postala viralna na društvenim mrežama.

Nesvakidašnjom fotkom gde su ona i Sale prikazani kao likovi iz crtanog filma Simpsonovi pevačica mu je poželela sve najlepše, a fotografija ilustruje period kada je Saša često nosio Brenu na krkačama.

