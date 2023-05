JAŠAR U SCENIRANJU OSTAVIO SRCE NA DLANU! Sve o životu, tragediji, Šabanu i traumatičnom ŠIŠANJU: Rekao sam "nemojte molim vas"!

U novom izdanju emisije "Sceniranje", Ljiljana Stanišić razgovaraće sa legendarnim pevačem narodne muzike, Jašarom Ahmedovskim, koji će prvi put za Kurir televiziju govoriti o detaljima iz svog privatnog života ali i karijere.

Jašar će podeliti bogato iskustvo koje je stekao na estradnom nebu, otkriti prve korake u poslu koji mu je obeležio život, ali i evocirati najlepše uspomene iz detinjstva.

Prepoznatljiv po dugoj kosi koja je njegov zaštitni znak tokom kompletne karijere, otkriće kada su jedini put uspeli nasilno da ga nateraju da se ošiša.

- Kad sam se obukao u civilku i došao da se pozdravim sa pukovnikom... On me je pogledao i pitao: "Gde si ti služio vojsku? Šta je ovo? Odmah na šišanje, pa onda kući! Pečat posle!" Ja sam rekao: "Nemojte, molim vas, treba da snimim ploču", međutim ne... Stvarno me ošišao čovek na kraju i onda pečat - nasmejao se pevač.

00:36 Jašar otkrio kako su ga naterali da se ošiša

Ahmedovski će pričati o samom početku karijere, ambicijama ali i dešavanjima iz školske klupe gde je kada je prvi put javno zapevao.

- Gde god sam pevao, svi su govorili: "Jao kako ovaj mali peva..." U osnovnoj školi, kada je nastavnik pitao ko će šta da bude, svako dete pojedinačno, ja sam rekao da bih voleo da budem pevač. Zamolio me je da zapevam i kada sam pustio glas, rekao mi je da sam dobar - rekao je Jašar.

00:35 Jašar priznao kada je prvi put javno zapevao

U novom izdanju Sceniranja sledi i potresna ispovest o pokojnom bratu koga nikada nije prežalio, priča o ljubavi, ali i prijateljstvu sa Šabanom. Jašar će otkriti koliko je njegov lik uticalo na njegov životni put, govoriće o razdoru koji je trajao godinama i detaljima o kojima nikada do sada nije.

Kompletan intervju sa legendarnim pevačem pogledajte u emisiji Sceniranje, ekskluzivno na Kurir televiziji u nedelju 14.maja od 20 časova.

01:15 Jašar Ahmedovski ronio suze na nastupu u restoranu Sport zbog ove pevačice!