"GADIO MI SE ALI GA VOLIM BEZUSLOVNO" Anđela progovorila o ljubavi posle druge žene, pa šokirala izjavom da ŽELI SVADBU!

Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić progovorili su o svom odnosu, a ona je priznala zbog čega je odlučila da mu pređe preko prevare.

foto: Printskrin/Instagram

- Zdravo Zvezdane i Anđela, dugo vas nisam video zajedno, šta sam to propustio? - upitalo je drvo.

- Ništa, prevarila me opet, pa smo zajedno - kazao je kroz smeh Zvezdan.

- Svašta se nešto izdešavalo, oprostili smo neke stvari jedno drugom i eto - rekla je Anđela.

- Da čujem, kako je došlo do tog pomirenja? - upitalo je drvo.

- Ja sam prekinuo sa Majom, pa sam joj čestitao slavu sa zakašnjenjem, pa smo tu kao pričali i odlučili da budemo drugovi. Izdržali smo 48h i ako je trebalo više - govorio je Zvezdan.

- Anđela, šta je bilo najteže oprostiti? - upitalo je drvo.

- Drugu ženu, na našem krevetu i posteljini na kojoj je sa mnom spavao, mene je povredio kad je on prvi put prošetao sa njom, a kamoli to. Baš me je povredio, da je bilo koja žena u pitanju ajde, ali izabrao je najveće dno.I ti znaš da je to tako, zato je nikada nisi ozvaničio kao devojku. Sve to u kompletu mi je bilo baš gadno. Ja sam to sad nekako oprostila ali mu nisam zaboravila. Za sada je to tako - govorila je Anđela.

foto: Printskrin/Instagram

- Zvezdane, zašto si ti uopšte odlučio sa prekineš sa Anđelom? - upitalo je drvo.

- Bio mi je težak dan, ja sam tad imao svađu sa Anom, ona to nije mogla da razume, mene tada ništa nije interesovalo, bilo mi je svejedno - kazao je Zvezdan.

- Je l' si se ikada pokajao? - upitala ga je Anđela.

- Sa Majom nisam imao nikakvu tenziju, ima neku energiju, meni je sve to bilo opuštanje. Ja sam joj rekao da imam emocije prema Anđeli i da ću svakako pričati sa njom, nisam joj obećavao ništa. Njoj se to nije sviđalo, onda se desila ova tragedija i nas dvoje smo se ponovo spojili - govorio je Zvezdan.

foto: Printskrin/Instagram

- Anđela, kako si prelomila da mu oprostiš? - upitalo je drvo.

- Meni se on gadio iskreno, bilo je odvratno, opet kažem da je neka druga devojka, ali ona... Bila sam besna, razmišljala sam i shvatila da mi ne trebaju rasprave sa njim, on može samo sebe opet da gazi. Onda sam ga posmatrala, gledali smo se, tu sam videla koliko je sati i da ga ona ne zanima. Prelomila sam zato što ga volim svim srcem. Ja osećam u srcu da mi je on potreban i da ga želim pored sebe. Ja njega volim bezuslovno i ja mislim da ćemo sigurno biti zajedno - rekla je Anđela.

- Mogla bi da bude neka svadba da se to kruniše - kroz smeh je rekla Anđela.

- Da li bi ti volela pravu ili zadrugarsku svadbu? - upitalo je drvo.

- Pravu, zaista bih to želela, mislim da bi to bilo prelepo - rekla je ona.

- Zvezdane, kakve su tvoje emocije prema Anđeli, nakon svega? - upitalo je drvo.

- Jako mi se sviđa kako se ponaša prema meni, prija mi njena pažnja, ako sve bude kako treba, onda imamo ozbiljnu stvar. Ja je i dalje volim, razmišljao sam par nedelja o njoj, nemam emocija prema Ani. Opet sam pomislio da sam se za*ebao, ali dobro... - rekao je Zvezdan.

foto: Printskrin/Instagram

Šta ti tačno smeta kod nje? - upitalo je drvo.

- Pa iskreno smeta mi zato što u prevodu, hoće da uči tatu kako se prave deca, bukvalno - kazao je Zvezdan.

"Njeno ponašanje je jezivo", "šta devojka sebi dozvoljava", "ovo je hit", samo su neki od komentara.

Kurir.rs/Blic/Pink

