"NISAM HTEO DA BUDEM DRUGI ŠABAN!" Jašar Ahmedovski o poznanstvu i razlazu sa Šaulićem: Preko JEDNE STVARI nije mogao da pređe!

Gostujući u emisiji Sceniranje na Kurir TV poznati pevač narodne muzike Jašar Ahmedovski dotakao se svog odnosa sa svojim legendarnim kolegom, pokojnim Šabanom Šaulićem.

- Nisam krio da mi je on uzor, zaista. To su svi znali. Kada sam snimio prvu ploču moje pevanje je jako ličilo na njegovo. Međutim, već na drugoj ploči sam izgradio svoj stil jer nisam hteo da budem drugi Šaban već prvi Jašar. U stvari Jašar, ništa drugo, da ljudi mogu da me prepoznaju kad čuju moju pesmu - rekao je Ahmedovski.

Prvi susret sa Šabanom Šaulićem imao je u Sarajevu:

- To je bilo u Sarajevu, sasvim slučajno. Došli smo u jednu kafanu i on je stajao ispred tog lokala sa gazdom. Kad sam ga video nisam mogao da verujem da je on. Priđem mu kao da se znam sa njim. Taj gazda mu kaže ovaj mali stvarno dobro peva tvoje pesme. Kad me je čuo odmah mi je ponudio da snimim ploču. Oduševio se kako sam pevao njegove pesme, a tu je bio i glavni urednik PGPa Mića Đorđević koji je rekao Šabanu: "Ovaj mali mora da ide sa nama." Tako sam došao u Beograd i tu i ostao.

Postupak Šabana Šaulića koji ga je jako pogodio jeste njegov izostanak sa sahrane njegovog brata, takođe pevačke legende, Ipčeta Ahmedovskog.

- To jeste tačno, ali ja s obzirom da njega više nema ne bih mnogo da pričam o tome. Ja ću njega uvek voleti i poštovati kao umetnika. Otišao sam na njegovu sahranu jer jednostvano nisam mogao da izdržaim. Svi su se time iznenadili, ali jednostavno ja sam takav čovek. Ne bih zaista više da komentarišem Šabana. Da je živ možda bi mogao da pričam o tome, ali ovako ne bih. Žao mo što nismo imali taj posledni razgovor -rekao je pevač.

