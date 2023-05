"SUTRA JE SUOČAVANJE!" Milica Kon progovorila o NASILJU koje je pretrpelo njeno dete, pa svima stavila do znanja JEDNU STVAR

Milica Kon, nedavno je podigla veliku prašinu kada je otkrila da je njeno dete u školi pretrpelo kako fizičko, tako i psihičko nasilje. Ovom prilikom, odlučila je da otkrije, kako njeno suočavanje s problemom, kao i roditeljima maloletnih delikvenata napreduje.

Da li su te roditelji dece koju si spomenula kontaktirali nakon što si rekla da su njihova deca zlostavljala tvoje dete?

- Sutra je suočavanje sa njihovim roditeljima. Zvali su me iz škole, te su samo rekli da će popričati sa njima. Zanima me na koji način škola to rešava, kakav je njihov plan. Savet škole ''Drinka Pavlović'' je uz mene, znaju da se sve to dešava. Ja sam morala da istupim, da bi se za neke stvari saznalo. Mora da se shvati ozbiljnost celokupne situacije. Ne osećam se sigurno kad je moje dete u školi, jer oni tu decu ne mogu da obuzdaju - rekla je Milica.

foto: Printscreen TV Pink

Ko ne može da obuzda tu decu? Roditelji, učitelji, ko je odgovoran za to?

- Kako učiteljica može da utiče na sve? Ako dete ne želi da ode u ćošak, onda roditelji moraju time da se pozabave. Ukoliko ni oni ne uspeju u tome, potrebno je dalje da se ide, da nadleržne ustanove odmah odreaguju - istakla je Milica.

Zašto su svi roditelji i pedagozi ćutali, dok ti nisi progovorila o svemu što se dešava tvom detetu? Da li ti je neko čestitao na hrabrosti?

foto: Printscreen TV Pink

- Kako da ne, naravno da su uz mene. Prezadovoljna sam načinom na koji su roditelji iz ove škole odreagovali. Sutra idem da ih upoznam i vidim šta se dalje dešava. Mnogi roditelji su pustili vapaj, neki mediji su to proverili, ali se niko dalje nije zalagao. Želim da se za ovo zaista sad zauzmem, kako bi do toga došlo. Mnogi ljudi se i plaše suočavanja, ali za to nema vremena i potrebe. Moraju da dignu svoj glas - istakla je Mikica Kon.

Kurir.rs/Premijera Vikend Specijal