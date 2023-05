VELIKI INTERVJU SAŠKE VESELINOV! Đokovićeva snajka iznela sve detalje iz bračnog života, pa progovorila o PROŠIRENJU porodice

Saška Veselinov nekadašnja voditeljka i kreatorka otkrila je sve detalje iz bračnog života, pa se dotakla proširenja porodice.

Ona i suprug Đorđe Đoković, brat najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića zajedno brinu o sinu Aleksandru, a njihov život je kako kaže pun akcije.

Saška Veselinov ističe da je po prirodi emotivna osoba, a da je uloga majke dodatno raznežila i promenila, ali kaže da uživa sa sinom, pa je otkrila da se nije plašila porođaja.

foto: Printscreen Instagram

Da li si imala strah od porođaja?

- Nisam imala nikakve strahove što se bebe tiče, isčekivala sam ga svakog dana u trudnći, zamisljala njegove crte lica i od kad sam se porodila, nisam želela ni sekund da se odvojim od njega.

Koliko si promenila od kako si postala majka?

- Ja sam mnogo emotivna po prirodi, pa me je uloga majke dodatno raznežila i probudila u meni neke nove osećaje. Zaista su se sve kockice poklopile u našoj porodici, svakog dana osećam zahvalnost i mir, jer je sada sve na svom mestu.

Kako izgleda tvoj dan sa bebom, da li ti sin zadaje "slatke muke"? - Moj svaki dan je pun akcije, zaista mi nikad nije dosadno. Treniram svakog dana, uspevam i da kreiram nove kolekcije, odlazim neretko u svoj salon venčanica, a takođe provodimo i što više vremena na svežem vazduhu sa bebom. Aleksandar je divna beba i ne budi roditelje noću, često u šali kažemo da je u nama starijima problem, a da je sa njim vrlo lako funkcionisati. Retko kad čujemo da zaplače, i to kada se desi tačno znamo šta mu je potrebno i zbog čega se oglasava. Da li imamo sreće zbog toga kakvu bebu imamo, ili smo mi doprineli da njegova energija bude takva, kako god bilo mi smo zadovoljni. Jednostavno je, decu i životinje ne mozeš prevariti, njihova intuicija je veoma izražena.

foto: Instagram

Kako si smršala, da li na specijalnom režimu ishrane? - Što se tiče moje ishrane, deveti mesec trudnoće je za mene bio baš problematičan u tom smislu. Jela sam i što volim i što ne volim, imala dezerte posle jela, sve ono što obično nikada ne radim. Sreća pa je to stanje trajalo samo mesec dana, inače bih sigurno imala više kilograma na vagi.. Kada sam se porodila, prvih nekoliko nedelja nisam imala apetit, valjda sam imala dosta zaliha iz prethodnih dana. Sada sam na autofagiji, treniram svakog dana i radim sve da se što pre vratim u onu svoju formu. Hranim se vegeterijanski, takav način ishrane najviše prija mom telu.

Koliko ti suprug pomaže oko sina?

- Đole je uključen maksimalno u odgajanje naše bebe, sve radimo zajedno i uživamo u svakom trenutku. Na njega mogu da se oslonim i presrećna sam što će Aleksandar da raste u mirnoj i skladnoj porodici, sa puno ljubavi.

Da li planiraš proširenje porodice?

foto: Profimedia, Printscreen/Instagram

- Ja imam samo 23 godine i nigde ne žurim. Naravno da nema ničeg lepšeg nego kada se porodica proširuje, ali za sada uživamo sa našim sinom i kućnim ljubimcima, ljubavi definitivno ne manjka kod nas. Kako uspevaš da uklopiš poslovne obaveze, da li si pronašla svoj pravac? - Kada je moj posao u pitanju, još uvek pronalazim pravac u modi koji me najviše inspiriše. Počela sam sa kolekcijom kupaćih kostima, zatim je nastala kolekcija za jesen- zimu koja podrazumeva odela i kombinezone, i nakon toga sam svoju energiju preusmerila na kožne modele. Najviše sam definitivno uživala u kreiranju haljine za sopstveno venčanje, bilo je izazovno ali sam imala viziju kako želim da izgledam za najposebniji dan. Na taj način sam želela svetu da predstavim na čemu sam radila prethodnih meseci, i mnogo sam srećna jer su reakcije bile najlepše moguće. Tako je i nastao salon koji se sastoji iz 3 dela. U prvom delu se nalaze najekskluzivnije venčanice koje kod nas nisu viđene sve do sad. Zatim, u drugom delu salona se nalaze sve kolekcije koje sam kreirala do sad, dok je treći deo rezervisan za ulepšavanje u vidu profesionalne šminkernice.

Kurir.rs/Informer

