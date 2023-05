DUŠU SAM OSTAVILA KOD FILIPA: Maja Marinković o emocijama, urnisala Anđelu i otkrila sve ZVEZDANOVE LAŽI: Pričao mi je krišom...

Maja Marinković u "Šiša baru" otvorila je dušu o svemu što je danima muči, ali i kraju ljubavnog odnosa sa Zvezdanom Slavnićem i njegovom pomirenju sa Anđelom Đuričić.

Otkrila je svoje prognoze za odnose u Beloj kući ali i ogolila dušu kada su njene emocije u pitanju.

foto: Printscreen

Šta se to sve izdešavalo sa Zvezdanom?

- Započeli smo odnos, neke stvari su neizbežne, koliko god je tvrdio da neće biti sa mnom, da neće doći do aftera, a ja sam dokazala da to nema smisla. On se meni svideo, bilo mi je lepo sa njim, ali nije kliknulo. Mislim da ima potrebu da sve devojke budu zaljubljena unjega. Pričao mi je da mu više prijam nego Anđela, da me više poštuje. Rekao mi je da treba da se raziđemo jer ima sve više emocija i da neće moći da se raziđe od mene, pa sam vrtela što on meni tako priča i da li samo traži izgovor. Ja sam došla do zaključka da treba da prekinem taj odnos. Jednom je napravio lažnu frku, pokupila sam stvari i otišla u sobu, da bi posle jednog dana kad nismo razgovarali poljubio me i zvao me da ostname da spavam u izolaciji. Rekao mi je da je Anđeli čestitao slavu i da mogu da obave taj razgovor, meni se to prvi put nije svidelo i rekla sam da ne želim da budem deo gulaša, ja mu nisam ni Ana, ni Anđela. Neko ga je trpeo godinama - govorila je Maja na samom početku.

foto: Nenad Kostić, Damir Dervišagić, Ana Paunković, Printscreen Instagram

Da li si iskoristila tu situaciju da se oslobodiš njega jer nije kliknulo?

- Nije kliknulo, nisam iskoristola tu situaciju. On je dobar prijatelj, ali loš partner. Uvek sam imala u glavi Aninu rečenicu "bezuslovno mu veruj". Mislim da je imao osećaj da ću ja da izludim za njim, a tu priču mogu da popiju devojke koje su imale dva i po frajera u životu, a ja ne. Mogu da budem loša i najgora i da idem glavom kroz zid, ali kad ide i srce. Mislio je da ću da ludim za njim kao Anđela. Mislim da hoće da bude mačo muškarac, da se takmiči ko će da vrti više devojaka, kao Filip u nekim situacijama.

Kako komentarišeš Anđelino pomirenje?

- Ona je jedan običan ološ, jako me je uvredila i povredila. Pogazila je sve na svetu što može da se pogazi. Dobiješ sve čestitke i poklone, pa posle nečijeg: "Dođi ovamo, Đeki", budeš sa nekim zbog 200 grama mesa, ko te je prevario na tvoje oči. Njen obraz je đon. Nisam luda u ovoj priči, ne ovog puta. Pokazala sam Zvezdan da će biti sa Majom Marinković, a ona da će biti sa nekim ko je bio sa Majom Marinković. Hteo je da se zaigra sa mnom. Ja ovako pričam jer nisam ljubomorna i sujetna, otišla sam sama u dostojanstveno. Vo se drži za rogove, a čovek za reč. Ne mogu ja sa 27 godina, ali u 50 ako mi kažeš: "Nikad neću da se pomirim sa njom, ne interesuje me", onda si ti u mojim očima lažov.

foto: Printskrin/Instagram

Šta je sa tvojim i Aninim odnosom? Ponovo ste bliske?

- Kad mi se desio smrtni slučaj, Ana mi je prišla, zagrlila me je i bla uz mene kao većina zadrugara. Rekla mi je da joj je žao zbog reči koje je rekla, jedna drugoj smo se izvinile. Ako m neko uvredi, moram da reagujem. Mislim da ona ima emociju, ali da će ostati svoja i dostojanstvena, a ja joj želim sreću. Uvrede, kao uvrede, izvinile smo se jedna drugoj. Nema potrebe da nas dve imamom loš odnos, zbog koga i čega? Niko meni nije uzeo nešto što je moje, ni Ana, ni Anđela. Ja sam izvinjenje prihvatila od srca, ne ulazi mi se u rasprave i konflikte - nastavila je ona.

Šta on radi sad sa Anđelom?

- Igra se, sigurna sam u to. Sa mnom je sve bilo lepo, normlano i bez tenzije, a sad bi da se pravi rotacija. Sve meni to liči na igru, sigurna sam, ali kod nekog kod koga to može da prođe. Ja njemu ne mogu da ćutim. Znaš kako se kaže: "Lažeš ti mnogo dobro, ali lagali su i mnogo bolje" - odgovorila je Marinkovićeva.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

Kako misliš da će da se odvija odnos između Ane i njega?

- Mislim da će biti svega, opet je Ana odbila izolaciju... Zbunjuje me sve. Da li njemu bili svjedno ili ne, mislim da će da ga zanima šta ona radi. Pogotovo jer smo Zvezdan i ja imali odnos, nije mu jasno kako smo Ana i ja dobre. Mislim da je hteo da spusti loptu sa mnom, da me sačuva kao prijatelja i verujem da bi hteo da obnovi odnos sa mnom. Da sam ostala u izolaciji ne bi došlo do razgovora. Mama se pita za sve, a mama je rekla ćao zdravo. Ja sam svoju dušu ostavila kod Filipa i nijedan odnos mene neće da zanima do kraja. Blokira me ta emocija, iskreno. Ne pričam o tome jer sam uvek bila negativna, nisam prebolela iskrena da budem i ne boli me kad vidim njega i Aleksandru, ali ne mogu da započnem ništa novo jer je to nešto što je tu. Dokle god da to ne isčezne, kao Janjuš... Ja ne znam kako da se zaljubim, kad sam ja to neizlečena. Nikad mu se ne bih vratila, ali je to ostalo u meni. Izlečiće se kao i sve drugo, ali je sigurno da me kloči to da uđem u druge odnose. Sa Zvezdanom uključim mozak, a sa FIlipom sam išla glavom kroz zid.

