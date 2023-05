"NISAM PRODALA NI JEDNU KARTU ZA NASTUP!" Danijela Martinović otkrila ono čega bi se svaki pevač stideo! REKORDERKA!

Danijela Martinović otkrila je da je apsolutna rekorderka na hrvatskoj estradnoj sceni. Ona je u jednoj radio emisiji ispričala da joj se u karijeri dogodilo da ne proda ni jednu jedinu kartu za svoj nastup, što se nikome do sada od njenih kolega nije desilo.

- Bio je jedan disko klub u blizini čini mi se Siska, gde sam imala apsolutno rekordnih nula prodatih karata. Nikad to ne bih promenila, jer je to sve taj put, koliko je to sve zapravo čudno bilo, a nekoliko meseci nakon toga počeli su se događati "Zovem te ja", "Ide mi, u životu ide mi", "Što sam ja, što si ti", "Neka mi ne svane", nakon toga se onda stvarno sve nekako zakotrljalo - otkrila je Danijela u emisiji "Special Happy Show".

Voditelja je zanimalo šta je tad uradila i da li je izašla na binu.

- Ne, bili su samo konobari. Otišla sam kući kada smo videli da neće niko doći, ali moram reći da nisam imala stres, strah, neku neizvesnost. Kasnije smo se čak šalili na taj račun i došli do pouke - nikada ne treba odustati u životu, apsolutno nikada - zaključila je Danijela, koja je nakon raskida višedecenijsk e veze s kolegom Petrom Grašom, koji se oženio i dobio dete, ponovo zaljubljena.

