"DEČKO VOLI DA ME SVLAČI I OBLAČI" Sanja Vučić otkrila detalje zajedničkog života sa novim dečkom: On ima veći garderober od mene!

Sanja Vučić nakon napuštanja grupe "Hurricane" u kojoj je bila pet godina, osim što joj dobro ide na poslovnom planu njoj i ljubav cveta.

foto: Damir Dervišagić

Pevačica je već duže vreme u vezi sa Nenadom Cicmilom vlasnikom noćnog kluba gde pevačica često nastupa. Da se njihova veza kreće uzlaznom putanjom govori i to da su Sanja i njen izabranik otpočeli zajednički život.

foto: Printscreen Paparaco Lov

- Novi dečko voli da me svlači, ali i da me oblači! Ima više garderobe od mene i savetuje me šta da obučem - rekla je Sanja i otkrila da se sa njim često savetuje oko izgleda.

- On je uglavnom stilizovaniji od mene! Zna bolje da se obuče, tako da se često savetujem s njim. Voli da me svlači, ali i da me oblači! On ima veći garderober, nećete verovati! Ali počela sam u poslednje vreme i ja da ga punim stvarima koje nosim na nastupima, a i onim za svakodnevni život. Trudim se da jednu odevnu kombinaciju ne ponavljam i da u tom smislu uvek budem na visini zadatka. Imam sreću što mi je najbolja drugarica i stilistkinja, tako da možemo svakog dana da razmišljamo o kombinacijama - istakla je Sanja.

