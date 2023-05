"KOMARCOLIKI ENTITET PRETVARA LJUDE U HOMOSEKSUALCE!" Bivša pevačica, a sad ŠAMANKA Marina Živković ŠOKIRALA BIZARNOM izjavom!

Marina Živković devedesetih godina bila je jedna od omiljenih pevačica, a nakon što je snimila pet muzičkih albuma, iznenada je odlučila da stavi tačku na muzičku karijeru i da se posveti religioznom učenju - šamanizmu!

Sledbenici ovog pokreta veruju da uz pomoć duhova leče telo, um i dušu i da su "gospodari ekstaze". Iako se duže vreme nije pojavljivala u medijima, naša redakcija došla je u posed jednog video-snimka na kome je nekadašnja pevačica iznela bizarne i opasne tvrdnje koje se kose s ljudskim razumom. Između ostalog, ona je pričala o tome da postoji "komarcoliki entitet koji pretvara ljude u homoseksualce".

foto: Profimedia

- Imala sam priliku da vidim taj entitet - gej, koji zaposeda tela. Znači, čovek je do juče maltene bio heteroseksualan, a sad je odjednom postao homoseksualac. Kad sam ga radila, videla sam kako izgleda. Fascinantno. Oko dva-tri metra je visine, sneg bele boje. Izgleda kao komarac, baš takve građe kao komarac. Nema rilicu kao komarac, već ima čeljusti, zubi su mu katastrofalni. Svi oni isfeminizirani pokreti koje imaju homoseksualci, taj entitet pravi te pokrete, a ne ljudsko biće, tj. taj čovek - kazala je ona pa dodala:

- Oni deluju elegantno, prefinjeno odmereno, gospodstveno.. Neverovatno. Toliko su agresivni i inteligentni. To je takav napad bio na mene da to ne mogu da opišem rečima. Taj čovek je na kraju pobegao, nije mogao da izdrži. Poštujem. To reptili rade između ostalog. Um ima razne entitete: kao pijavice, krpelji, cigarete, ljigavci, pa se zakače na solarni pleksus pa isisavaju energiju... Ju, ju, ju - istakla je Marina.

Inače, ona je jednom prilikom otkrila kako je postala šamanka i šta tačno radi.

foto: Printscreen/Youtube

- Jednostavno sam se preusmerila na nešto drugo. U šamanizmu sam, zaista. Živeti s dušom. Radim upravo to. Bavim se čitanjem duša. Dovoljno je da vas gledam u oči i da vas energetski "radim". Ljudi se zezaju i neozbiljno shvataju te stvari. Svaka izgovorena reč je energija. To sve ostaje u etru i ne razgrađuje se. Onda se mi čudimo što nam je tako, a ne razmišljamo da šamaramo gluposti ko nezdravi. I onda kažu: "Bože, šta mi je, kao da sam na boga kamenjem bacala..." Znate, meni je ispunjen život, ostvarena sam kao žena, kao umetnik, kreator - otkrila je Marina, pa je ispričala zašto se povukla sa scene.

foto: Pritnscreen

- Oduvek mi je bila želja da se povučem kad budem na vrhuncu slave, da se ne bih provlačila u nekim zrelim godinama po emisijama i tako te neke stvari. Ne priliči mi. Ako hoćeš da ostaviš neki pečat, onda to dostojanstveno uradi. Onda se povuci kad si u zenitu, a ne kad padaš, padaš, padaš i posle bude: "Jao, jadna!" Ako nisam do tada sebe obezbedila i zaradila, sigurno neću ni kada padnem. Svi negde žive od stare slave. Vreme te pregazi. Živim fenomenalno. Imam svoj mir, nema više onog stresa, one jurnjave, ludila po aerodromima i tako dalje. Fenomenalno mi je, napokon mir. Slabo sam u kontaktu s kolegama. Ne volim da se vraćam u to vreme. To je jedan period mog života i to je deo moje prošlosti. Zašto bih se vraćala - zapitala se tada bivša pevačica.

foto: Printscreen/Youtube

Šta je šamanizam? Svet duhova i padanje u trans Šamanizam predstavlja skup verovanja i oblik religioznosti s magijskom pozadinom. Nosioci šamanizma su šamani, osobe koje, prema verovanju, mogu doći u dodir s duhovima. Oni su opsednuti njima pa deluju kao posrednici između sveta duhova i sveta ljudi. Šamanski obredi najčešće su dramatični, za šamana psihički i fizički haotični i bolni, budući da on tada navodno komunicira sa zlim silama i suočava se s nizom opasnosti. U obredima izazivaju veliku buku. Tada uz pesmu, ples i verbalne iskaze, najčešće nerazumljive publici, katkada i pod uticajem narkotika, padaju u trans i ekstazu, razgovaraju s duhovima i pritom "isceljuju", proriču i gataju. foto: Printskrin Youtube

Kurir.rs/Aleksandar Panić

Bonus video:

01:27:48 SCENIRANJE 14.05.2023. JASAR AHMEDOVSKI