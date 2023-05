DEJAN MILIĆEVIĆ OGOLIO DUŠU O STRAVIČNOJ BORBI SA VIŠKOM KILOGRAMIMA: Na milion načina sam pokušao da rešim, ali nisam uspeo...

Fotograf i reditelj Dejan Milićević u jednoj emisiji otvoreno je govorio o borbi sa viškom kilograma i operaciji koju je uradio pre nekoliko godina.

Na samom početku razgovora istakao je da su se u poslednje vreme promenile okolnosti u svetu, ali i kod nas, pa je postalo moderno i normalno da na pistama gledamo manekenke sa viškom kilograma.

- Višak kilograma prvenstveno treba gledati sa zdravstvene strane, sa estetske strane to može nekome i da se dopadne, pogotovo sada u ovo doba kada imamo nove normalnosti i kada se sve izopačilo i poremetilo. Sada i na bilbordima imamo debele manekenke. Ima ona pevačica za koju govore da je kraljica, ona žena ima sigurno 170. kilograma. Muči se u onom salu i verovatno joj je noću jako teško. Ona možda zasija kada negde peva, ali samo ja znam kakve muke ona ima, takve sam i ja muke imao – počeo je on.

Dejan otkriva da je na sve moguće načine pokušao da se oslobodi viška kilograma, ali priznaje da je to bilo samo uzaludno trošenje novca.

- Bilo koje moje unutrašnje nezadovoljstvo, nemir ili borba, to mi se odražavalo na hranu. Izlaz i otpuštanje te energije moralo je da se desi kroz frižider i to je normalno. Nivo stresa koji ja imam u životu normalan je da mi se to desi – kaže on i dodaje:

- Pokušao sam na milion načina to da rešim, ali nisam uspeo. Potrošena je tona para na razne psiho-terapeute, ljude koji se bave zdravom ishranom, nutricioniste, teretane i ništa se nije dogodilo. Onda smo odlučili zajedno sa profesorom da mi se prosto ukine mogućnost da količinski mnogo mogu da pojedem.

