"CAR ZA NOĆ UZIMA 500 €"! Drug Kazanove iz Crikvenice otkriva kako Filip šta radi i kako zarađuje u spoljnom svetu

Filip Car u spoljnom svetu uzima novac za intimne usluge. Filip Car važi za najvećeg zavodnika u rijaliti programu ''Zadruga'', a kako je imao na desetine devojaka u istom, ni ne čudi što nosi epitet ''Kazanova iz Crikvenice.''

Kako njegov prijatelj otkriva, Car u spoljnom svetu naplaćuje svoje se*sualne usluge.

- Njegove mušterije su uglavnom starije dame. Sećam se kada mu je prvi put stigla poruka od neke gospođe na Instagram, pitala ga je da li mogu da se vide. On se prvo cepao od smeha i nešto zezao, a kada mu je ona ponudila novac razmišljao je par sati pa je pristao i tako je sve krenulo. Lepe on pare uzme za to, još i uživa. Ne bi on imao toliko devojaka u Zadruzi da nije dobar u krevetu, a u rijalitiju sem što uzme novac dobro se i izreklamira - priča on i dodaje:

- Ne smatra on da mu je to posao, ali uvek ima keša, šta mu fali. Sa ovim klinkama u rijalitiju reputacija mu samo raste. Znam da je od te gospođe tada uzeo 500 evra, e sad ne znam da li je za sve ista cena. On ne bira sa kim će, samo traži novac unapred. Mislim da je to javna tajna, sve te devojke tamo što su sa njim znaju da je on uzimao novac za s*ks - zaključio je Carev prijatelj.

