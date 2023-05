OGLASIO SE ADVOKAT STEFANA KARIĆA: Pušten je, sad je na redu tužilaštvo i novi dokazi! Evo šta je još rekao

Stefan Karić danas je pušten iz pritvora, u kom je bio od 3.maja nakon krvničkog prebijanja Nataše Šavije.

Njegov advokat, Goran Karadarević se oglasio i objasnio kako stoje stvari i šta Stefana čeka sada, nakon napuštanja pritvora:

- Tačno je da je pušten, čeka se tužilaštvo, videće se da li će prikupiti nove dokaze vezane za slučaj, u zavisnosti od toga će se znati šta dalje i kako će se sve razvijati - rekao je Stefanov advokat.

1 / 8 Foto: Kurir

Podsetimo, Nataša Šavija danas je rekla pošto je izašla iz tužilaštva, da je Stefanu zasmetao njen duboki šlic na haljini, i nikakvog konflikta od ranije nije bilo između njih dvoje

"Karić je za doživotnu. Nije me ubio odmah, a realno je mogao da me ubije. Nemam reči. Ako ne bude optužen, ja ću ovim da se bavim doživotno. Da neko tako nešto uradi, da mi ovako slomi jagodičnu kost", rekla je Nataša, koja je upitala ko je to Stefan Karić da njoj presudi.

"Ako sam loš čovek, meni će Bog da presudi", dodala je Šavija.

Šavije je dodala da je Osman Karić, otac Stefana Karića, nije zvao nijednom, i veoma loše reaguje na njegove izjave u medijima.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

Kurir.rs/ Republika

Bonus video:

06:01 Prva izjava Nataše Šavije nakon saslušanja u Osnovnom javnom tužilaštvu