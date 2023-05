OGLASILA SE NATAŠA ŠAVIJA NAKON SAZNANJA DA JE KARIĆ NAPUSTIO PRITVOR: Plašim se, žalbe ću podnositi do IZNEMOGLOSTI!

Stefan Karić je danas posle davanja iskaza Nataše Šavije u Osnovnom tužilaštvu u Rumi, pušten iz pritvora.

Kada je Nataša saznala od novinara da je Stefan posle njenog saslušanja u Tužilaštvu pušten na slobodu, ona je ostala zatečena.

foto: Kurir

- To nema nikakve veze. Čeka nas suđenje dalje. On će sada da se brani sa slobode, takva je procedura. I očekivala sam da će biti posle moje izjave pušten. Nije mi svejedno, on je pokazao svoje pravo lice. Neću da optužujem nikog unapred, ni za šta, ne znam na šta je spreman.

O njihovom odnosu je Nataša pričala za domaće medije i potvrdila da jeste bila na pomolu romansa.

- Mi smo se dugo dopisivali, neke dve nedelje, dok sam ja bila na moru. Kada sam došla, bili smo dva dana zajedno, videli smo da to nije to, tu smo se i razišli. Nije bilo nikakve svađe. To je bila veza u pokušaju. Tokom dopisivanja je bio ekstremno fin, predstavio se u najboljem svetlu, a zapravo je nasilnik - ispričala je Šavija i odgovorila da li se nakon svega plaši Karića:

- Sigurna sam da mi sada lično ne bi prišao, šta on može sada da uradi preko nekog, to ne znam. Malo imam strah.

Starleta je istakla da veruje u sud i u to da će doneti pravu odluku. Na pitanje da li misli da se on pokajao zbog postupka nasilja, Šavija je rekla:

- On me sigurno neće zvati, ima advokata, on ga je sigurno posavetovao da to može da se zloupotrebi na sudu. Smatram da se pokajao, ali samo zato što zna šta ga čeka, ali mislim da nema nikakvu empatiju zbog onoga što mi je uradio, samo se boji robije.

Neće se smiriti dok ne bude isterala pravdu i Karić ne bude dobio zadovoljavajuću kaznu.

- Jako sam pravdoljubiva. Nikog ne diram prva, niti tukla, ni njega nisam ni sa čim isrovocirala. Ništa nije bilo loše sa moje strane. Ni kriva ni dužna. Za svakog nasilnika očekujem doživotnu kaznu, što je nemoguće. Nije reč o teškom krivičnom delu, ali je odvratno. Ne mogu da procenjujem ja kaznu sada, nanogvicu da dobije to nikako. Verujem u sud, oni su upućeni u moje povrede. Imam celu knjigu izveštaja od doktora, oni će doneti najispravniju odluku. Nanogvica ili uslovna kazna, to nikako. Žalbe ću podnositi do iznemoglosti - završila je Šavija priču za 24sedam.

Kurir.rs/ Srbija Danas

Bonus video:

06:01 Prva izjava Nataše Šavije nakon saslušanja u Osnovnom javnom tužilaštvu