REKLA JE ''DA'' CAR VERIO ALEKS: Sa ogromnom TREMOM kleknuo pred njom ona plače on je nežno ljubi, Dejan sve vreme bio PRISUTAN!

Filip Car je u "Zadruzi 6" verio devojku Aleksandru Nikolić, nakon što je pre toga u više navrata pričao da namerava da to učini.

U rijalitiju je sve bilo posebno pripremljeno zbog veridbe, pa je imanje izgledalo drugačije, a Filip Car je imao tremu zbog ovog čina.

- Nije mi dobro. Tebra, kunem ti se, nije mi dobro - govorio je on Zoli, dok mu je on govorio da se smiri.

foto: Printscreen

Malo potom, Aleks je došla u dvorište i sela je sa Carem na klupu. On je potom otišao do sobe i uzeo prsten, te se vratio do nje.

- Uneo si mi nervozu, ne znam šta ti je - kazala je Aleks.

- Sedi da pričamo... Nervoza me uhvatila - govorio je Car, dok ih je Dejan Dragojević, njen bivši dečko, sve vreme gledao putem ekrana u studiju "Zadruge".

foto: Printscreen

- Možda najbolje da napolju uradimo neke veće stvari, da započnemo neki normalan život - rekao je Filip.

- Je l' tebi ovo naše nije ono pravo? Ja sam sigurna u nas - pitala ga je.

- Siguran sam... Nemoj samo da me za**beš! Je l' hoćeš? - kazao je on, pa izvadio prsten.

foto: Printscreen

- Da! Hoću! Je l' realno da si ovo uradio? Ovo je prelepo! - rekla je Aleks, dok je oko njih bio vatromet.

- Nije mi dobro, čoveče - kazao je Car.

Kurir.rs/ Pink.rs