NIKOLA ROKVIĆ OTKRIO KOJA GA PESMA POGAĐA PRAVO U SRCE! Porodica i posao su najvažniji , ali da mora da bira NE BI IMAO DILEMU

Nikola Rokvić dugo je na muzičkoj sceni, a pored toga važi i za porodičnog čoveka. Pevač je otkrio da li se odvikao od izlazaka u kasne sate, uz koju pesmu zaplače i kako uspeva da balansira izmedju privatnog i poslovnog života.

- Jesam se malo odvikao od noćnog života , ali, opet, navikao sam da u pojedinim klubova to kreće kasno. Više mi odgovara kad sve počinje i završava se ranije. Sve slobodno vreme provodim sa svojom porodicom. Ne želim da mi promakne ni jedan period njihovog odrastanja. Bojana je odlična majka - rekao je Nikola.

Na pitanje koja ga pesma najviše pogađa, posle kratkog premišljanja izdvojio je pesmu koju izvodi njegov otc

- Ima mnogo pesama koje volim i sve zavisi u kom saM periodu i raspoloženju. Izdvojio bih možda Marinkovu pesmu "Polomio vetar grane". Ne znam koja bi to pesma bila uz koju puštam suzu. Ono što me pogađa jeste dobar tekst i kada čujem da neko dobro peva i da peva iz srca. To u meni probudi neku emotivnu stranu. Posebno me obraduje kad je neko ko je vredan i kvalitetan postigne neki uspeh.

Kaže da porodica ne mora nužno da trpi zbog karijere:

- Misliim da porodica ne mora da trpi zbog karijere. Moja deca i porodica su moj priporitet, naravno i posao, ali kad bih morao da biram izabrao bih porodicu, naravno.

