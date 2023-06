EMINA JAHOVIĆ OTKRIVA ISTINU O SADAŠNJEM PARTNERU U TURSKOJ: Zaljubljena sam, ali više bih volela da se priča o mojoj muzici!

Pop zvezda Emina Jahović posle dužeg vremena nastupila je u Beogradu. Ekipa Kurir TV bila je na licu mesta, a pre nastupa razgovarali smo sa njom o mnogim temama. Osim o poslu, iskreno je govorila o sinovima i bivšem suprugu Mustafi Sandalom sa kojim je na sudu zbog neisplaćenih alimentacija.

Progovorila je o ljubomori među koleginicama.

- Na našoj sceni ima jako puno talentovanih pevačica. Sve su posebne na svoj način. Što se mene tiče ja sam neko ko se ovim poslom bavi isključivo iz ljubavi. ja pišem i komponujem svoje pesme tako da za neku ljubomori prema koleginicama stvarno nema razloga - rekla je pevačica i dodala:

- Ja sam zaljubljena u svoje sinove. To sam im i pre neki dan rekla, a ako me pitate da li postoji neki muškarac, mislim da je to prevaziđena tema. Ja bih više volela da ljudi pričaju o mojoj muzici i o tome kako ja stvaram.

Tvrdi da su navodi da u Turskoj ima partnera neistinite, ali da je na njih navikla:

- Skoro svaki mesec me povezuju sa nekim novim partnerom u Turskoj tako da mi ta pitanja više i ne smetaju.

Najavila je povratak u muzičke vode u velikom stilu:

- Ja sa sada upravo na veilka vrata vraćam muzici. Više sam pažnje posvetila svojoj kozmetici i dosta sam radila na tome i zbog toga je muzika u neku ruku ispaštala. Poželela sam da se vratim svojoj muzici i svojim fanovima. Za leto sam spremila divnu jednu klupsku pesmu i mislim da će to biti jedan lepi letnji hit.

Za svoje pesme kaže da one nisu hitovi koji se slušaju nedelju dana, a onda ih svi zaborave.

- Danas šta prolazi je jako diskutabilno. Moje pesme nikad nisu bile pesme koje su eksplodirale posle dva, pet ili 15 dana.

Sa bivšim supugom je i dalje u procesu suđenja:

- I dalje smo na sudu sa Mustafom, što ga svakako ne sprečava da viđa decu i da se družimo.

