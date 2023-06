"ŽIVI NA VISOKOJ NOZI, A NIŠTA NE SNIMA!" Komšije raskrinkale Mariju Karan: Sigurno joj BIVŠI PLAĆA VISOKU ALIMENTACIJU!

Život glumice Marije Karan na društvenim mrežama izgleda poput svetskih zvezda, od brendirane garderobe preko putovanja i odsedanja u najboljih hotelima. Sa druge strane glumica osim serije "Dinastija", čije snimanje je prekinuto, dugo nije imala uloge.

Novinari su posetili kraj u kojem živi i porazgovarali s njenim komšijama.

- Niko nije očekivao da će se sa sinom nakon razvoda vratiti u Srbiju. Taj čovek i sada dođe da vidi naslednika, bude tu u stanu, ne znam da li prespava, ali bude tu po čitav dan. Vidim da su ostali u dobrim odnosima, on je čovek delovao kao gospodin, ali niko ne zna šta se tu desilo - kaže komšinica Maja, koja je bila raspoložena da priča o glumici, pa je dodala:

- Sin joj je jako vaspitan, ne mogu da kažem da ni ona nije. Uljudno se javi, ali svi se pitamo od čega ta žena živi. A živi punim plućima, na njoj su od glave do pete najskuplje marke odeće i obuće, a ne vidimo da glumi. Jedno vreme su dolazili po nju kada je snimala "Dinastiju", ali više ni to ne radi. Pratimo je na Instagramu i vidimo da dosta putuje, boravi u najskupljim hotelima. To je ozbiljan novac.

Gospođu koja radi u blizini smo takođe pitali za Mariju, ali ona već duže ne zna ništa o glumici.

- Ranije sam je češće viđala, u posledje vreme retko. Mislim da je boravila neko vreme u Americi. Ne ulazim u to koliko troši i kako zarađuje, verujem i da njen bivši suprug plaća visoku alimentaciju, ali ono što mi smeta jeste što sam je viđala često, kako da kažem da ne zvuči bezveze, ali u stanju koje ne priliči jednoj majci. Malo mi deluje neodgovorno takvo ponašanje, naročito još kada sam čitala o nasilju koje je preživela od momka - kaže ova gospođa koja nije želela da otkrivamo njeno ime.

U obližnje radnje ne svraća često, prema rečima prodavačica.

- Ona se hrani po restoranima i hotelima, verujem da kuhinja u njenom stanu nije poslužila ni za kuvanje kafe. Svrati po neke sitnice, što bi se reklo za neke usputne stvari poput slatkiša za dete, vodu, osnovnu higijenu... Ponekad po voće. U veliku nabavku ne dolazi. Kažu da ima spremačicu koja joj pomaže i oko sina, ali ja tu ženu ne poznajem. Možda joj ona nabavlja neke stvari - kaže prodavačica koja živi u blizini.

- Dolaze joj drugarice, slične su kao i ona, što bi mladi rekli "fensi". Kikoću se i puste glasno muziku, ali ne smeta to nikom. U toj zgradi svakako živi takav soj ljudi.

Nekoliko mladića koji žive dve ulice iznad kažu da je viđaju.

- Ona je super riba, ali nismo mi njena ciljna grupa. Ona puca na puno više. Viđali smo je sa tim dečkom što se pisalo da su imali sukob. Dolazio je tu neki visoki markatni lik, pre nekoliko dana sam ih video zajedno, ali ne znam ko je on. Čini mi se da su se držali za ruke, ali ne mogu da tvrdim. Mada se danas i prijatelji drže za ruke, više ništa ne mora da znači dok ne vidite da se ljude - kroz osmeh kaže Vladimir dok njegovi drugovi ne žele da pričaju, osim konstatacije da Marija dobro izgleda uživo, čak lepše i negovanije nego na televiziji.

Komšije kažu da je vreme stalo, kada je Karan u pitanju i njen izgled, ali i ponašanje.

- Pomalo je luckasta, ona kao da je ostala u dvadesetim godinama kada su provod i ponašanje u pitanje. Možda je to i dobro, šta znam, ali nekada joj ne priliči ponašanje i oblačenje. Sve to na stranu, deluje kao posvećena majka. Sina vodi u školu i vraća, često šetaju zajedno. Vidim da idu zajedno i na putovanja. Često i na engleskom pričaju. Vodi ga u igraonice i park, to joj niko ne može zameriti kako obavlja ulogu majke - kaže Mina koja živi u ulazu pored Marijinog.

