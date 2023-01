SESTRA NOVOG DEČKA MARIJE KARAN UDATA ZA FUDBALERA STEVANA JOVETIĆA O njenoj svadbi u Monaku se brujalo danima, OVO SU SVI DETALJI

Početak nove 2023. godine obeležila je vest da je Marija Karan već neko vreme u emotivnoj vezi s Markom Gvozdenovićem. Iako ona nije želela da svoju novu ljubav eksponira u javnosti, slika zaljubljenog para iz restorana u kojem su bili na dočeku, a na kome se vide kako razmenjuju nežnosti, obišla je region.

foto: Story

Iako je ime njenog izabranika poznato u crnogorskim medijima, kod nas svakim danom isplivavaju nove zanimljivosti o Marku i njegovoj porodici.

Kako Kurir saznaje, Marko ima rođenu sestru Mariju, koja je udata za kapitena fudbalske reprezentacije Crne Gore Stevana Jovetića, a njih dvoje uplovili su u bračnu zajednicu 2019, kada su posle višegodišnjeg zabavljanja organizovali intimno venčanje u krugu porodice, kumova i najbližih prijatelja u prelepoj sali opštine grada Monaka, blizu Prinčeve palate. Svečana ceremonija održana je tada na francuskom i engleskom jeziku.

foto: Printscreen/Instagram

Iako su oboje iz Podgorice, Marija i Stevan su se upoznali u Londonu, na večeri sa zajedničkim prijateljima, u periodu dok je Marija studirala, a Stevan igrao u Mančesteru, o čemu su i javno pričali. - Bilo je mnogo putovanja, železničkih stanica i aerodroma za praznike i vikende. Nije nam bilo lako da uskladimo obaveze, ali smo cenili svaki zajednički trenutak, maštajući o vremenu kad ćemo stalno biti zajedno. Imali smo puno uzajamnog poverenja i bili smo velika podrška jedno drugom - ispričala je Marija.

foto: Printscreen/Instagram

- Od prvog trenutka našeg poznanstva, na skoro 2.000 kilometara od mesta u kom smo rođeni, oboje smo znali i osećali da je to - to. Vreme je potvrdilo osećaj. Nadamo se i radićemo na tome da nam brak bude pun sloge, ljubavi, poverenja i razumevanja, jer smo svesni da to ne dolazi samo od sebe. Tako sada funkcionišemo i mislimo da ćemo i ubuduće - rekao je Jovetić jednom prilikom.

Kurir.rs/Lj. Stanišić - A. Panić

