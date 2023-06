NECA URNISAO ALEKS NIKOLIĆ: Prala je sudove i Dejanu pa ga ostavila! Rijaliti učesnik BESAN na Aleksandru: Traže mi da je TUŽIM

Aleksandra Nikolić i njen verenik iz rijalitija Filip Car trenutno uživaju u zajedničkom životu, u njihovu ljubav i dalje mnogi sumnjaju, a jedan on njih je i njihov bivši cimer Nenad Neca Lazić.

Neca je tokom gostovanja u emisiji istakao da je tek po izlasku iz rijalitija shvatio koliko je loših stvari Filip Car pričao o njemu.

foto: Petar Aleksić

- Napolju sam video klipove gde on priča loše o meni i Peci. Ljudi su mi samo slali i predložili da ih tužim jer imam toliko materijala. Meni je bilo neprijatno da slušam šta je sve pričao za nas samo jer nisam podržavao njegovu vezu sa Aleksandrom. Video sam da tu zaista nema perspektive - rekao je Neca, pa otkrio da i dalje stoji pri svom stavu kad je u pitanju Aleksandrina i Filipova veza:

foto: Printscreen

- Aleksandra je i u Dejanovoj kući prala sudove, pa ga je prevarila, možda to uradi i Caru. Vidi se, Aleksandra je u fazonu: "Dođi kod mene", nudi se, pa neće sa Zvezdanom. Posle sam video njegovu reakciju na snimak i tu mi je definitivno da je na silu. Zvezdan je imao veće poštovanje nego Car i to je Caru i te kako smetalo - istakao je on i dodao:

- Uopšte je nije sačekao, ona je otišla sama posle superfinala. Otišao je svojim putem posle, nisam video nikakav ni pozdrav. Sve isto kao prošle sezone sa Dejanom - rekao je Neca za "Pink".

- Kakav si ti pesimista. Ovo sve što si do sad naveo, nigde nema garancija. Ti porediš prošlu vezu sa ovom. Da li si ti jednu ljubav u "Zadruzi" podržao? - pitao je Mikica koji se nije složio sa njim.

Kurir.rs/Blic

