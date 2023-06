TRUDNA MARIJANA MIĆIĆ! Voditeljka čeka drugo dete sa svojim izabranikom a EVO kog je pola beba

Marijana Mićić prošle godine dobila je ćerku, a sada je ponovo u drugom stanju i u oktobru će roditi još jednu devojčicu.

Kako prenosi "Story" Marijana će s jeseni dobiti još jednu naslednicu sa svojim suprugom Milošem.

Poznato je da Marijana do petog meseca prve trudnoće nije želela javno da otkriva da čeka bebu, pa su za to znali samo njeni najbliži, a tokom drugog stanja ugojila se 17 kilograma.

- Radila sam trudna do petog meseca, snimala sam serije, a nikome nisam dugo htela da kažem da sam trudna, niko nije znao. Ugojila sam se 17 kilograma u trudnoći. Sada imam dve kile viška u odnosu na pre trudnoće, vrlo brzo sam sve to skinula, sama od sebe. Imala sam noću znojenja, probudim se - voda. I kilogrami su valjda samo odlazili. Ne znam od čega se to dešavalo. Patronažna sestra mi je rekla da je to od dojenja. Ja sam bukvalno za dve nedelje smršala 14 kilograma, u prve dve nedelje posle porođaja.I patronažna sestra koja je dolazila svaki dan mi je posle desetog dana rekla 'Ju, što ste smršali'. Ja sam se uplašila, rekoh 'Zašto, šta mi je? - ispričala je Mićićeva.

Inače, Marijana i njen partner su proslavili osam godina veze, koja je počela slučajno, a pretvorila se u lepu i dugu emotivnu priču.

