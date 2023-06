DALILA DRAGOJEVIĆ POSTALA VLASNICA LUKSUZNE MEČKE! Mašna na sred krova i osmeh na licu, evo ko je zaslužan za ovaj poklon!

Dalila Dragojević, kontroverzna rijaliti učesnica i odnedavno voditeljka, pohvalila se danas na društvenim mrežama novim automobilom.

foto: Shutterstock, Nenad Kostić

- Ovde ne stajem! Nastavljam da ostvarujem svoje snove! Uvek i zauvek zahvalna samo sebi! Nova beba, novi auto, mercedes! - napisala je Dalila Dragojević u opisu fotografija koje su osvanule na njenom Instagram profilu.

Na luks auto nakačila je crvenu mašnu, pa pozirala sa otvorenim vratima vozila.

Usledile su mnogobrojne poruke ispod ove njene objave, pa su joj čestitali rijaliti učesnici Adam Đogani i Milan Milošević, dok su joj neki korisnici mreža navodili: "E, baš je u tome sreća, prizemlji se, devojko", "ne blamiraj se" itd.

Dalila Dragojević je, inače, vrlo aktivna na društvenoj mreži TikTok, gde snima lajvove sa poznatima. U jednom takvom, koji je snimala sa influenserom Caletom, iznenadila je sve svojom izjavom da voli bivšeg muža Dejana, kojeg je javno prevarila na njegove oči u rijalitiju "Zadruga" sa Filipom Carem. Cale je tad rekao Dalili da su ga napali njeni fanovi jer je učestvovao u lajvu sa njenim bivšim mužem, nakon čega je Dragojevićka rekla da joj to ni najmanje ne smeta.

foto: Printscreen/HypeTV

- Razapeli su me svi da si se naljutila na mene, da me kuneš, da si me blokirala - počeo je priču Cale.

- Ju. Zbog čega? - bila je začuđena Dalila.

- Zato što me je dodao Rasta i kada smo imali lajv sa Rastom, tu je bio i Dejan. Nisam uopšte znao da je on tu - objasnio je situaciju Cale.

- Pa što? Kakve to veze ima. Ja volim Dekija, šta ima veze - šokirala je sve Dalila.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

Kurir.rs/Blic