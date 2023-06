BIVŠI MUŽ IVANE ŠAŠIĆ IZNEO ŠOKANTNE DETALJE IZ NJIHOVOG BRAKA! Bojan Simić otkrio najmračnije tajne pevačice

Bojan Simić, bivši muž pevačice Ivane Šašić, u žižu interesovanja medija dospeo je kada je pre nekoliko meseci ušao u jedan rijaliti program.

Tokom svih ovih meseci, Bojan je u javnost iznosio detalje iz braka sa pevačicom, a neretko se i ona oglašavala kako njegove priče demantovala.

Ovom prilikom Bojan je za medije otkrio detalje iz braka sa Ivanom koje javnost do sada nije znala, a priznao je i u kakvim su danas odnosima.

- Što se braka tiče, on je prekinut prošle godine. Nisam se čuo sa njom, ja sam stavio ne tačku, stavio sam znak uzvika, to je za mene završena priča – rekao je on za „Grand Magazin“.

Bojan priznaje da je on kriv za krah njihovog braka, ali kako kaže nije mogao da prećuti na neke priče koje je Ivana iznosila o njemu u medijima.

-Nismo mogli da se dogovorimo i da se složimo, ja sam učinio preljubu. To sam javno priznao i pričao sam o tome, jesam kriv, zamolio sam je da li može to da mi oprosti i da mi ne prebacuje. Ona nije htela, želela je razvod i ja sam joj to potpisao i onda je nastao medijski rat – rekao je on.

-Mi smo se sporazumno razišli, međutim ona je to odmah javno objavila, ja nisam hteo da dajem tada demante. Dogodio se momenat kada je prevršila svaku meru i kada mi je svega bilo preko glave, tada sam dao jednu izjavu. Posle toga je nastavila da svašta priča o meni, ja je nikada neću pljuvati, jer ako pljujem po njoj, to radim sebi – zaključio je on.

