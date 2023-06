TAJNO SE VENČALI, NAPUSTILA ESTRADU U JEKU SLAVE ZBOG NJEGA, SAD JOJ PRETI: Zbog ove poruke je Slavica prijavila golmana policiji

Pevačica Slavica Ćukteraš prijavila je novosadskoj policiji bivšeg muža i bivšeg golmana Vladimira Avramova zbog pretnji koje joj je uputio.

Kako prenose mediji, Avramov je joj je poslao poruku u kojoj je pisalo da će joj "uzeti dete".

- Ona je prijavu podnela u sredu, nakon što joj je Avramov u više navrata slao preteće poruke, a povod je navodno spor oko starateljstva nad detetom - kaže izvor.

Iz policijske uprave Novi Sad potvrdili su da je slučaj prijavljen. Vladimir je trenutno u inostranstvu, a kada se vrati biće saslušan i biće mu izrečene hitne mere zabrane prilaska.

foto: Starsport©

- Nemam komentar. Neću to komentarisati, ne, ne... Nadam se da me razumete - rekla je pevačica u kratkoj izjavi za Telegraf.rs.

Pevačica Slavica Ćukteraš progovorila je o svom braku sa bivšim golmanom Vladom, a sada otkriva koji je pravi razlog zbog kog je došlo do razvoda.

Slavica je na vrhuncu karijere odlučila da se povuče sa estrade, kako bi se posvetila roditeljstvu i bračnim obavezama.

foto: Printscreen

Pevačica Slavica Ćukteraš stala je na "ludi kamen" sa golmanom Vladom Avramovim, koji je sada uspešan trener. Njih dvoje doneli su odluku da zbog njegove fudbalske karijere se presele u Italiju, a nešto kasnije su otputovali i za Japan. Slavica se povukla iz muzike, kako bi se posvetila roditeljstvku, a tokom braka sa Vladom, Slavica je dobila prekrasnu ćerkicu, no ubrzo je došlo do kraha njihove ljubavi, te su odlučili da se razvedu.

Slike sa tajnog venčanja Slavice Ćukteraš!

Slavica Ćukteraš retko kada je objavljivala fotografije i snimke sa svojom porodicom, naročito kada je u pitanju njen bivši suprug i njena ćerka. Međutim, prvi put u emisiji "Amidži šou" Slavica je pokazala kako je izgledalo njeno tajno venčanje sa Vladom na egzotičnoj destinaciji. Pevačica Slavica Ćukteraš posvetila se majčinstvu, nakon što je sudbonosno "da" izgovorila tada golmanu Vladi Avramovom. Međutim, ubrzo je došlo do prvih problema u braku, zbog čega su oboje odlučili da stave tačku na njihov odnos.

Slavica je u razgovoru za otkrila da li je istina da se iz muzike povukla zbog njenog braka sa Vladom.

- Ja sam i ranije to govorila, a to važi i sada, do razvoda je došlo jer je jednostavno nestalo ljubavi i tako je trebalo da se desi. Znate već da ne volim naširoko o svom privatnom životu da pričam, nikada do sada nisam isticala ni bivšeg supruga ni ćerku. No, negde i razumem, javna sam ličnost, pa narod interesuje šta se dešava u mom životu. Ništa se nije promenilo u ovih dve godine otkako smo se razveli. I dalje smo u dobrim odnosima, brinemo zajedno o našoj ćerki i to je najbitnije. Iako mi više nismo partneri u ljubavnom smislu, ljubav prema našoj ćerki nikada neće nestati i to je jedino važno - istakla je ranije pevačica.

- Moram da kažem da ja i dalje verujem u ljubav, nikad nisam odustala od nje, ona je moj pokretač za sve. Ja nisam neko ko voli da srlja iz veze u vezu, potresno je dosta vremena da se oporavim i iščistim da bih mogla ponovo nekome da se predam. Kada dođe neko ko je zaista vredan moje pažnje, ja ću to znati da prepoznam, pa ću se lako prepustiti svemu tome. Sada mi je prioritet ćerka, da nju izvedem na pravi put, pogotovo u ovom ludom vremenu u kakvom se sada nalazimo, naravno, radim na novim projektima, novim pesmama, koje željno iščekujem da predstavim svojoj publici, znam da su me se uželeli, a moram da priznam da i meni oni fale - dodala je tad Slavica.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

Kurir.rs/Telegraf/Republika

Bonus video:

00:09 Slavica Ćukteraš se snimala sa bivšim mužem