ŽIKA JAKŠIĆ BIO U VEZI SA 21 GODINA MLAĐOM ZVEZDOM GRANDA Isplivala njihova nikad viđena fotka, a onda je žestoko ju je isprozivao

Voditelj emisije „Nikad nije kasno“ Žika Jakšić važio je za velikog zavodnika, a svojevremeno zaveo je i pevačicu Slavicu Ćukteraš.

Naime, pre nego što se oženio voditeljkom Dajanom Paunović, on je voleo pevačicu, koja je tada bila na početku karijere.

Zajedno su bili do 2008. godine kada je usledio raskid. Veza pevačice i 20 godina starijeg producenta nije bila tajna, ali nisu voleli da se eksponiraju.

„Ona je mogla mnogo više da napravi u muzici. Nismo krili da smo bili u vezi jer je to bila ljubav, ali se završila. Slavica je meni draga i za nju me vežu lepe uspomene“, objasnio je Žika jednom prilikom.

Međutim, Slavici se komentar da je „mogla više da napravi“ nije svideo.

„Šta on radi, vodi emisiju? Ne razumem, ja sam se udala, napravila pauzu i nemam potrebu da radim do kraja života, tako da me te glupe izjave uopšte ne zanimaju. I on je mogao mnogo više, pa nije. On je napravio ‘Zvezde Granda’, što nije napravio svoju producijsku kuću? Nemoj da me diraš u lepotu i talenat. To je glupost, i čula sam da je i Saša rekao isto. Oni znaju koliko sam zaradila za njihovu kuću“, odbrusila je Slavica u novembru 2020. godine.

