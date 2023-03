DAJANA PAUNOVIĆ PROGOVORILA O SINU BIVŠEG MUŽA! Ovako se slaže njen jedinac sa detetom iz prvog braka Žike Jakšića!

Dajana Paunović o starijem sinu Žike Jakšića, Andriji, ne govori često, ali kada odluči da ga spomene i te kako ima šta da kaže.

Naime, uprkos razvodu Dajana i Žika zbog sina Dušana zadržali su korektan odnos, a otkrila je u kakvim je odnosima sa bratom svog jedinca.

- Andrija je predivan, mlad čovek, vaspitan, obrazovan, koji Dušana obožava kao i on njega. Volim što imaju jedan drugoga, što se poštuju i vole i što Dušan iako je mali nikada Andriju nije posmatrao kao nekoga ko nije deo njegovog života, uprkos tome što godinama on nije živeo u Srbiji i zbog posla nije svakodnevno prisutan. Drago mi je da moj sin ima brata na kog znam da uvek može da se osloni i da će mu on biti podrška za ceo život - ispričala nam je Dajana Paunović o starijem sinu Žike Jakšića, sa kojim i nakon razvoda od njegovog oca ima sjajan odnos i dodala:

- Andriju izuzetno cenim i poštujem, to je brat moga sina, ali i da nije zaslužuje svako poštovanje jer je kvalitetna ličnost - zaključila je.

