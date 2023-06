ALEKS OTKRILA KADA ĆE POSTATI MAMA! Pobednica Zadruge obelodanila plan sa Carem, a evo šta joj prognoziraju!

Pobednica "Zadruge 6", Aleks Nikolić i njen verenik, Filip Car, nekoliko dana unazad proveli su zajedno u njegovom rodnom gradu, u Crikvenici.

Naime, kako je rekla, sinoć se Car nije pojavio u emisiji "Narod pita", jer je imao smrtni slučaj u porodici, pri čemu mu je tom prilikom izjavila saučešće.

Tokom same emisije, Aleks je komentarisala aktuelne teme i odnose koji i nakon kraja najgledanijeg rijalitija na Balkanu i dalje tresu domaće medije. Tom prilikom, u razgovoru sa jednom gledateljkom, ona je demantovala navode medija da ju je Careva majka izbacila iz kuće i otkrila da su joj rekli da će u avgustu ostati trudna.

- To je takva laž, to se uopšte nije desilo, a njegova majka je jedna divna žena, cela porodica je sjajna. Meni nije jasno čime se služe neki portali to je sramota. Filip i ja cvetamo i rekli su mi da ću u avgustu zatrudneti, i ja se nadam tome - rekla je Aleks.

