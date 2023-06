PRVI INTERVJU POBEDNICE ZG! Slavica šokirala odlukom: Nikoga NE TREBA da zanima moj privatan život! O tome neću NIKAD da pričam

Mlada takmičarka iz Severne Makedonije - Slavica Angelova, trijumfovala je u finalu "Zvezda Granda" i odnela pobedu sa preko 88 hiljada SMS glasova u samom superfinalu.

Studentkinja medicine je od "Grand" produkcije osim titule osvojila i pesmu i spot, kao i automobil u vrednosti od 20 hiljada evra.

foto: Petar Aleksić

Naša ekipa je odmah nakon što je iz duela sa Draganom Đurićem izašla kao pobednica porazgovarala sa Slavicom, koja je bila iznenađena trijumfom u ovom takmičenju.

- Nisam očekivala da ću da pobedim! Ne znam da li se u Makedoniji priprema pobednički koncert, toliko sam frapirana da ne znam šta mogu da očekujem. Presrećna sam. Svi koji misle da imaju talenta treba da se prijave - poručila je na samom početku zbunjena pobednica.

Mentor tokom takmičenja ti je bio Đorđe David. Koja je najveća kritika koju su dobila od njega tokom ove saradnje?

- Plakala sam jer sam grešila. Mislila sam da sam za neke stvari ja bila u pravu. Posle sam shvatila da je moj mentor Đorđe za sve bio u pravu. On je bio tu da me popravi i ispravi. Razgovorom smo sve rešili, to je najbolje.

Da li ste se slagali oko izbora pesama koje si pevala u takmičenju ili je i tu bilo sukoba mišljenja?

- Generalno smo se dogovarali zajedno oko izbora pesama. Trudila sam se da se usavršavam i da slušam njegove savete.

Razmišljaš li o preseljenju u Beograd sad kad si pobedila?

- Ne znam. Nisam razmišljala o tome.

Kako bi predstavila sebe onim ljudima koji možda ne znaju ko si ti i nisu pratili ovaj šou?

- Tiha voda breg roni (smeh).

Reci nam još nešto o sebi.

- Studiram medicinu.

foto: Petar Aleksić

Hoćeš li onda biti doktorka ili pevačica? Šta ti je draže?

- To ne mogu da ti kažem. Strast mi je i medicina i pevanje.

Imaš li dečka, jesi li zaljubljena?

- Ne bih o tome. O tome ne smem da pričam. Bitno je da sam ja srećna. Nikoga ne treba da zanima moj privatan život. O tome neću pričati nikada.

Ko je bio tvoj lični favorit tokom takmičenja?

- Svi su bili posebni. Svako je imao neki svoj lični pečat. Realno, cela moja ekipa. Ne bih nikoga izdvajala posebno.

Misliš li da bi pobedila da si bila kod nekog drugog mentora?

- Ne. Mislim da sam napravila dobar izbor. Sve sam ovo postigla zahvaljujući radu i trudu. Čovek se uči na svojim greškama i padovima i uspesima. Samo rad i rad.

Ko te je podržao večeras u finalu?

- Cela moja porodica.

foto: Petar Aleksić

Kurir.rs/Aleksandar Panić

