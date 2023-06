IMALA JE 145 KG, DIJETE JOJ NISU POMOGLE: Otišla na operaciju ŽELUDCA zbog JEDNE stvari pa smršala 70 KG! Ovo je njen JELOVNIK

Pevačica Ivona Jovanović je bila u teškom psihičkom stanju, pa je beg od stvarnosti i problema tražila u hrani, zbog čega je u jednom momentu imala čak 145 kilograma. To ju je dovelo do novih zdravstvenih problema, ali Ivona nije marila za to sve dok joj otac nije rekao da je ne prepoznaje.

- Imala sam problem emocionalnog prejedanja, jela sam kada sam bila nervozna, ljuta, srećna... S vremenom sam postajala sve deblja, a najviše sam se ugojila za vreme pandemije koronavirusa.Tada je svaki moj mentalni problem izašao na površinu. Nikada nisam imala potvrđenu depresiju, ali sam imala teške lomove, jer sam bila žrtva vršnjačkog nasilja, a ni familija me nije štedela s neumesnim komentarima. Bila sam tolika buca da sam dobila nadimak Krofnica. Međutim, ništa me nije uzdrmalo kao dolazak mog oca iz Nemačke, gde živi, u Srbiju. Skrenuo mi je pažnju da sam se previše ugojila. Tada sam shvatila da moram nešto da preduzmem - započinje priču Ivona.

foto: Bad Steff Stefan Sokolovski

Pevačici je bila dovoljna njegova podrška da smisli način na koji će smršati.

- Bila sam na raznim dijetama, ali nijedna mi nije pomogla. Došla sam na ideju da idem na operaciju smanjenja želuca. Tata me je odmah podržao. O tome smo razgovarali 6. avgusta, a dva dana kasnije smo bukirali karte za Istanbul, uputivši se kod odličnog turskog hirurga. Otputovala sam, prošla celu proceduru i već sam 26. avgusta bila operisana.

foto: Bad Steff Stefan Sokolovski

Jovanovićeva kaže da samu sebe nije mogla da prepozna posle operacije.

- Bila sam šokirana transformacijom. Prvo sam izgubila višak vode, a potom i salo, jer sam bila na specijalnom režimu ishrane. Svako jutro kada se probudim, odem do ogledala i vidim drugi prizor. Krenula sam i na jogu, koja mi pomaže da se izborim sa svim problemima na pravi način - završava Ivona, kojoj je ostalo još nekoliko ispita do kraja studija pa da postane nutricionista.

OVO JEDE IVONA JO DORUČAK: Kajgana i salata RUČAK: Meso i paradajz VEČERA: Riba i zelena salata Trik savet: Pazite na sebe i svoje mentalno zdravlje, sve ostalo će doći na svoje

kurir.rs

