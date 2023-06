SAŠA POPOVIĆ OTKRIO SVE DETALJE UGOVORA: Evo koliko novca Grand uzima od pevača i koliko GODINA su vezani! SVE U PROCENTIMA

Kreativni direktor Grand produkcije Saša Popović dodelio je ključeve od automobila pobednici ovogodišnje sezone Slavici Angelovoj.

Dosta se spekulisalo koliko Grand produkcija uzima pevačima i pevačicama od zarade, a Saša se dotakao i te teme.

- Ovo je jako važno da kažem. Svi finalisti potpisuju ugovor, mnogi se plaše tog ugovora, međutim, ugovor je faktički napravljen ovako. Ugovor je aktivan samo za one kandidate koji mogu da naprave neki posao i od kojih možemo da napravimo neke nastupe, recimo od 1.000, 2.000, pa do 7.000, 8.000, 10.000 evra - rekao nam je Saša.

Popović se osvrnuo i na to ko sve danas ima ugovore od kojih i Grand takođe profitira.

- Ugovore imaju na primer Aleksandra Mladenović, Zorana Mićanović, Uroš Zivković i tako dalje. Ako nekoga možemo da napravimo zvezdom i da napravimo puno para, kako za njih tako i za produkciju, onda je taj ugovor aktivan, ako ne možemo, onda ih pustimo da rade kao što su radili i do sada - otkrio je Popović.

On je otkrio i koliko produkcija zarađuje po nastupu.

- Mi kao produkcija uzimamo 30%, njihovo je 70%, a naše 30%. Ne možete nekome ko peva za 100 ili 200 evra da mu uzmete 30%, to nema šanse. Ali ako nekoga podignemo na 5.000, onda se tu prave obračuni i takvim kandidatima dajemo posle pesme i ti su ugovori i dalje aktivni. A zauzvrat svi oni imaju 9 godina reklamu i marketing - iskren je Saša.

Podsetimo, Popović je prvi put i detaljno pričao o tome šta se desilo pre skoro deceniju i po, kada je izbio skandal, kada je Milan napustio Grand, pa je zbog kršenja ugovora morao da plati 50.000 evra.

Na naše pitanje kako komentariše Milanovo okretanje veri, te da li se možda sada čuje sa njim, Saša nam je rekao:

- To je njegova odluka... Meni je žao što je Milan 2010. godine napustio Grand, odnosno raskinuli smo ugovor sa njim. Žao mi je i što je morao da plati tu neku odštetu, iako je pre toga dobio kompletan album od nas, spremali smo mu i drugi album. Ja sam mu tada rekao da smo spremni da uložimo preko 100.000 u taj album, da mu organizujemo veliku turneju i tako dalje. Ne znam ko ga je nagovorio i zbog čega - rekao nam je Saša.

Na pitanje da li je ikada saznao zbog čega se sve to desilo, Saša tvrdi da i dan danas ne zna.

- Ne znam, ni dan danas. Od tada, od kada smo raskinuli saradnju, to je bilo odmah posle Evrovizije 2010. godine... Pazite, kad nekome date takvu popularnost kroz Zvezde Granda, kao što smo mi dali njemu, kad mu date kompletan album sa 8 pesama, ogromnu reklamu, mogućnost da ide na Evroviziju... To mu je Grand omogućio, jer smo Žika i ja sa Bregovićem razgovarali da on bude taj koji će biti jedan od tri numere koje je Bregović radio. Znali smo da će on i po tom SMS pobediti. Kad mu sve to date i kad pripremite novi album koji je u to vreme, pre 13 godina, nas trebalo da košta 100.000 evra, onda stvarno ne razumem šta je to u njegovoj glavi što ga je odvratilo i zašto je doneo odluku da raskine ugovor. I, umesto da sve to dobije, on je platio tada neku odštetu od 50.000 evra - kazao je Popović.

