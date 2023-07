"DRUGA ŽENA ME JE POŠTEDELA, ZA RAZLIKU OD PRVE": Ivan Milinković prvi put otvoreno o ženama, brakovima i VERNOSTI

Ivan Milinković već decenijama je na muzičkoj sceni, a najveći pečat ostavio je kao pevač grupe Legende, u kojoj je proveo skoro 30 godina.

Na našoj estradi jedinstven je po boji glasa i stilu pevanja, ali i po tome što se školovao za operskog pevača.

Milinković od odlaska iz Legendi 2019. godine gradi solo karijeru, a u velikom intervjuu otkrio je mnogo toga o Legendama, ali i drugim delovima svoje karijere, a dotakao se i privatnog života, progovorivši iskreno o oba svoja braka, deci i iskušenjima na koja je nailazio kao popularan pevač.

Na početku razgovora, Ivan je otkrio šta sada radi.

„U februaru sam izdao novi cd za PGP RTS. Posle izlaska iz grupe u kojoj sam bio 30 godina, uradio sam nove pesme, što kažu ljudi, da imam u CV-u, kao što neko kaže – hajde da uradimo koncert da imamo u CV-u, mi smo imali 58 puta koncert u Sava Centru, to je nekih 17 Arena. Moja sadašnja ekipa i ja smo bili vredni. Mnogi su se pitali ‘šta je sa njim, šta on sada da peva’, i tako dalje. Radili smo i napravili album koji je prošao nekako, tu imam i pop numere i stare narodnjake, prošarao sam da vidim gde mi ljudi više veruju. Kada ti leži i jedno i drugo i treće onda je teže, stvar mora da se determiniše, ali eto zato sam snimio taj CD. Pre tri meseca sam osnovao bend, to su ljudi koji su radili sa najjačim imenima. Sada smo snimili lajv izdanje mog albuma i uradićemo nekoliko kavera“.

Da li je ovo sada nov početak?

„Dobro si rekao, ljudi mi kažu da krećem od nule. Nije baš od nule, ali veliki je izazov. Kada sam napustio grupu i kada su krenule te priče, novinari mi kažu da je ovo vrlo smeo potez. Kroz to shvatim da većina ljudi to ne bi uradila. Mada ja nisam preko noći presekao i rekao ćao grupi, bilo je tu dva tri meseca poslednja kada sam razmišljam da uradim nešto solo. Ne mogu ja da žrtvujem brend grupe u smislu stila, da mi bude uključen saksofon, ili da zvuči pop rok, ali onda grupa odudara od svog pravca. E, onda ja odlučio da napravim taj rez, da se ne lažemo, bilo je tu još razloga.“

Je li bilo teško izaći iz grupe? Ubrzo je usledila i zabrana vođe grupe i kompozitora Zorana Dašića Daše da izvodite pesme Legendi na nastupim

„Nije bila zabrana, ali dobio sam upozorenje, jer bi bio sukob interesa da izvodim njihove pesme. Drugo je da grupa Legende više ne postoji, ali postoji, samo peva drugi pevač. Ljudi su navikli mene da čuju već 30 godina, u grupu je došao drugi pevač. E sada, šta se tebi sviđa - da li da te pesme peva neki drugi pevač a da te prati ista grupa, ili da ja pevam, a da me prati druga grupa. Tu je sukob interesa, onda bi ljudi hteli mene da angažuju, a onda bi nastao sukob interesa na terenu. Onda sam ja rekao Daši da nije trebalo da mi šalje upozorenje, ali to su neki savetodavci sa strane koji mene ne poznaju, nemaju pojma koliko sam ja kao čovek fer i koliko sam empatičan. Odjednom mi je stigla opomena, neki njegov advokat koji zastupa njega, ako bude ovo, ako bude ono, bićete tuženi. Meni su do sada tražili 500 puta hitove grupe Legende, ja kada bih to uzeo da pevam to, može neko da snima telefonom i da pusti to na društvene mreže. Pa, šta to meni treba, neću da radim nešto što mene unižava i što je nefer. To je cela priča.

“U mladosti ste bili svestrani, hteli ste da budete pilot, studirali ste Mašinski fakultet, a malo je falilo da se posvetite isključivo operi. Da li ste možda nešto propustili?

„Kajem se, ljudi koji me poznaju znaju da sam iskoristio 60-70 odsto svojih kapaciteta, da je trebalo da odem u Evropu u svet kao operski pevač. U svetu se to ceni, ali kod nas nije to to. Kao mladić sam hteo da budem pilot. 1983. godine idem u vojsku, vraćam se i počinjem studije. Tada se išlo na 80 zdravstvenih pregleda. Primali su 16 ljudi za Pilotsku školu u Vršcu. Od 380 nas, bilo nas je iz celog sveta, primali su 16, a ja sam bio deveti. Međutim, neki su imali veze, i ja završim kao 17. na listi. To je velika nepravda prema mladom čoveku koji ima zdravlje, znanje, ljubav i želju. Oni koji me znaju kažu da bih bio dobar pilot. Onda sam otišao na Mašinski fakultet i od 250 studenata, ja sam bio 55. i studirao sam dve godine, treću sam upisao, ali je krenula muzika i onda se prebacim na Višu Mašinsku da bar to završim. U međuvremenu sam završio i muzičku školu i volontirao na muzičkoj akademiji, bio sam u operskom studiju pri Beogradskoj operi.

Kako ste upoznali svoju prvu suprugu Vesnu i da li je popularnost možda bila jedan od razloga za krah tog braka?

„Ona je izgrala u folkloru, 1994. godine smo se upoznali, bili smo sedam godina zajedno i razveli smo se 2000. godine. Tada su Legende bile veoma popularne, bili smo na vrhu top lista i narodne i zabavne muzike. Ali, mislim da to nije imalo veze sa razvodom. Ja sam neko ko je bio veran, ko je ušao u brak iz ljubavi. Kasnije, kada je prošlo sedam godina, došlo je do zamora, ona je završila tri fakulteta jedan za drugim. Ja stalno putujem, nastupam, bilo je puno dana i meseci kada sam imao po dva koncerta dnevno. Verovatno je to delom uticalo na naš brak, ja sam imao svoje okupacije, a ona svoje.

Sa drugom suprugom Milicom vam se te greške očigledno nisu ponovile?

„Ona me je štedela kada je odgajanje sina Filipa u pitanju. Ja ujutru dođem sa puta, ona bude sa njim i gleda da on ne plače da me ne budi. Ja na sceni moram da blistam, jer neko je platio kartu i želi da te gleda u punom sjaju, ne zanima ga da li je tebi neko plakao sinoć ili ti nisi spavao. U ovom poslu stalno moraš da se dokazuješ i moraš uvek da budeš na visini zadatka. To je velika obaveza. Nažalost, malo vremena sam provodio sa sinom kada je bio mali. Moja žena me i danas kritikuje da treba sada više da budem sa njim, ali ja sam na Kosmaju, on sa društvom. Treba više vremena provoditi saa decom. Meni je tata umro 1992., a mama mi je umrla 2019. godine, kada ti odu roditelji, onda vidiš koliko ti neke stvari fale. Treba čovek da se trudi da iskoristi vreme pametno.

