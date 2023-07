BRANKA SOVRLIĆ O USPEŠNOM BRAKU ALI I POČETNIČKIM PROBLEMIMA: Pričali su da me hvale zato što sam njegova žena...

Branka Sovrlić decenijama uživa u skladnom braku sa suprugom Sadikom Pašićem kojeg iz milošte zove Paja, ali retko govori o njemu.

Ovoga puta pevačica je odlučila da otkrije tajnu uspešnog i dugovečnog braka, rešivši da ukaže mladim generacijama kako da i njihove ljubavne priče potraju.

foto: Damir Dervišagić

Na početku razgovora pevačica je objasnila zbog čega ne želi često da priča o svom suprugu.

- Mislim da sam ranije i previše pričala o njemu, pa su mi govorili „Paja, Paja, Paja, ne može se ni jedna emisija bez Paje“. On je uvek bio tu sa mnom, u stvari, zajedno smo malte ne čitav život - rekla je Branka.

Pevačica je objasnila zbog čega nema ni njegovih fotografija u medijima.

foto: Damir Dervišagić

- On ne voli uopšte da se slika tako da nema mnogo njegovih slika, ali od početka moje estradne karijere 1984. smo zajedno. Imamo beneficirani radni staž. Jer sve je duplo, i privatno i na estradi - priznala je Branka uz osmeh.

Folk zvezda je objasnila kako su se njihovi putevi isprepletali još 1984. godine, na samom početku njenog profesionalnog bavljenja muzikom.

- Na početku karijere sam nastupala sa 20 pevača jer je on uvek pravio neke velike turneje sa mnogo izvođača. A kasnije kada sam imala pesme „A tebe nema“, „Šiki šiki baba“ i „Bilo bi dobro za tebe“ imala sam sreće da sam na toj ploči imala čak tri hita i onda sam krenula sa svojim solističkim koncertima, eto, zahvaljujući suprugu, pošto je on super menadžer. Ali kažem da to nekada i nije dobro, da vam suprug bude menadžer - rekla je pevačica i naglasila da je to što je i poslovno sarađivala sa suprugom bio mač sa dve oštrtice:

- Pričali su da me hvale zato što sam njegova žena i trebalo mi je dosta vremena da se dokažem da sam dobar pevač, prvenstveno gostujući u radio emisijama ili drugim formatima sa pevanjem uživo.

foto: Nemanja Nikolić

Uprkos tim „problemima“ Brankin i Pajin brak krasi neizmerna ljubav, a pevačica je sada otkrila da i kod njih kao i u drugim emotivnim vezama povremeno dođe do nesuglasica.

- Mi smo se jednostavno našli, iako smo prilično različiti. Ja sam Blizanac, on Jarac prilično uporan. Jedino kada bi se sporečkali to bi bilo oko scene jer je on uvek želeo da ja budem malo progresivnija. Jer nisam previše borbena osoba, kada me pozovu ja sam tu, ali opet ja sam polako korak po korak izborila svoje mesto na estradi - ispričala je Branka.

Razumevanje je ključno za opstanak braka, tvrdi pevačica.

- Potrebno je imati i razumevanja. Imate situacije da vas rodi ista majka a vi ste potpuno različiti. MIslim da je razumevanje ključ, ja sam bar takva. Svakoga razumem i podržavam. Ako neko i pogreši, pa popraviće se. Srećna sam što do dan danas nisam popila ni jednu tabletu za smirenje. Danas je sve nekako užurbano i valjda zato nemaju vremena za sebe. Mi smo ta neka stara greneracija koja još uvek ima živaca, strpljenja, pa valjda možemo sa svojim supružnicima i da podelimo vreme. A kada ste sa nekim dugo godina, onda to prerasta i u tri ljubavi - rekla je Branka.

foto: Printscreen/Instagram

Pevačica je potom slikovito objasnila kako je njihov brak nastao i uputila poruku mlađim supružnicima.

- Mi smo jedna jabuka, pa smo kako se kaže dve polovine koje su se sastavile. Mislim da su za česte razvode u današnjem vremenu i njihovi roditelji krivi, treba oni sa svojom decom više da pričaju. Ja sam imala primer i svojih srećnih roditelja slušajući majku kako peva dok ide kroz kuću. Od nje sam i dosta starih pesama naučila. Sada uhvatim i sebe da zapevam neku pesmicu po kući. Znači to je uspeh - obajsnila je pevačica.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

03:22 NE MOŽETE PREKO NOĆI DA POSTANETE PEVAČ! Branka Sovrlić udarila na sve pevače u pokušaju: TO JE BOŽIJI DAR I VEĆ JE SVE ZACRTANO