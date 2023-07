ŠUŠKA SE DA JE MILJANA KULIĆ PONOVO TRUDNA! Ima mučnine i to drži u tajnosti, čak i od Marije: Uskoro SKANDAL U NIŠU?!

Kako domaći mediji prenose, rijaliti zvezda Miljana Kulić je navodno ponovo u drugom stanju, a to krije od svih.

- Miljana je raskinula sa Bebicom, mada su sve vreme bili u kontaktu i samo nakon tri dana ona ga je pozvala da dođe iz Beograda u Niš kako bi mu saopštila nesto važno. Kada je stigao, našli su se u jednom restoranu gde mu je Miksi rekla da joj kasni ciklus i da ima mučninu. Bebica je bio prestravljen i rekao joj da ne priča ništa unapred dok ne uradi test i ne odu na pregled - kaže navodno izvor za domaće medije i dodaje:

- Nada se da je lažna uzbuna jer ona na kiretaže više ne bi trebalo da ide. Bebica joj je rekao da ne brine i da je siguran da nije trudna jer je pazio, dok je ona ponavljala kroz plač da će Marija da je ubije. On joj je rekao da nikome ništa ne priča, dok ne odu na pregled i uvere se šta i kako. Ona je planirala da uđe i u Zadrugu 7, išla je i na razgovor, ako je trudna to joj sve planove remeti, mada je Bebica uveren da Miljana samo paniči bez razloga. Posumnjao je i da je sve izmislila kako bi se pomirili, jer je on podržao Mariju koja Miljiani ne da da ide opet u rijaliti. Zato je ostavio, ali Miksi je uspela da se pomire - govori izvor za pomenuti medij.

O ovim navodima još uvek se nije oglasio nijedan član porodice Kulić, niti Bebica.

