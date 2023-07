"PILI SU MOKRAĆU, JER NISU IMALI VODU, ALI STVARNO": Ekipa Kurira ispred tunela gde je snimljen film čuveni "Lepa sela lepo gore"

"Ja ti ne bih ušla u taj tunel kod drekavca ni za karton vinjaka", čuvena je rečenica koju izgovara teta Đana, koju je tumačila Mica Trofrtaljka u filmu Srđana Dragojevića "Lepa sela lepo gore".

Tu rečenicu svi znaju, ali malo ko je video pravi tunel iz ovog potresnog ostvarenja, koje je na autentičan način prikazalo raspad velike Jugoslavije i svu tragediju ratnih dešavanja na prostoru bivše Jugoslavije.

Čuveni tunel, u kom su snimane scene, nalazi se u blizini manastira Mileševa kod Prijepolja, a radnja pravog, istinitog događaja dogodila se kod Višegrada. Tunel se zove Brodar. U njemu su 9. septembra 1992. hrabro poginuli pripadnici Vojske Republike Srpske: Vladan Gavrilović, Stevan Panić, Novak Arsić, Milovan Lučić, Žarko Milošević, Petronije Tuba, Vidoje Jagajić, Borivoje Mićević. Pored njih, život su izgubila i dva medicinska radnika. U pitanju su doktorka Stojana Jojović i Ljubica Kastratović. One su došle da pruže pomoć ranjenima ne mareći za svoj život.

- Ovo je istinit događaj. Nisu imali vode, mokraću su pili. Vidite na tunelu i dalje stoje rupe od metaka. Doktorka i medicinska sestra su došle da spasu ranjenike. Ubijene su. Ima nekoliko verzija, film je to samo blago dočarao. Do pre nekoliko godina stajala je tabla da je film snimljen po motivima iz ovog tunela. Film jeste snimljen u Prijepolju, ali ovo je pravi tunel u kojem se dogodio taj istorijski događaj. Spomenik to potvrđuje. Ovde su kroz ovu šumu bauljale da dođu do ranjenika. Ni oni nisu u tunelu bili svesni koliko je bilo vojnika napolju i nisu smeli da izađu. Bili su zatočeni nekoliko dana. Nastradali su svi. Uvek kada prođemo ovde, stanemo da tim hrabrim ljudima odamo počast - kaže za Kurir čovek koji je želeo da ostane anoniman, a koji nam je ispričao ovu priču.

