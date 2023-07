OVO JE RAZBESNELO ANU ĆURČIĆ! Milena otkrila da je njen pompezni ULAZAK u rijaliti uvežban, pa otkrila razlog zašto NIJE POBEDILA

Ana Ćurčić i Milena Kačavenda nakon 30 godina okončale su svoje prijateljstvo nakon završetka šeste sezone rijalitija Zadruga. Nakon nekoliko meseci podrške, Ana je smatrala da su njihove izjave kontradiktorne i da je njena kuma preterala, te ju je blokirala na Instagramu i prekinula odnos sa njom.

foto: Petar Aleksić

Milena je nakon prepucavanja sa Anom putem medija i Instagrama na jednoj domaćoj televiziji govorila o njihovom odnosu i razlogu kraha prijateljstva, što je Anu očigledno naljutilo te joj se obratila na Instagramu i napisala "Sad je dosta".

- On je mene pitala da ja budem njen kontakt sa javnošću. Ko me poznaje, on zna da ja svoje branim do krvi i da sam jezičara. Nisam znala da će moj britak jezik da me dovede dovde i da imam tako fenomenalno iskustvo sa medijima i novinarima. Pet sati smo sedele zajedno, tada je tek izašla i bila je sva izgubljena. Rekla sam joj da mora da pogleda klipove i snimke kako bi razumela šta se sve desilo. Možda ja jesam preterala i preuveličala... Skoro sam se izvinila Moki Slavniću, ipak je on čovek u godinama, ali i on je preterao. Svi su nasrnuli na nju a godinama je bila u toj porodici - govorila je Milena i nastavila:

foto: Printscreen

- Iako smo se dogovorile da sve pogleda, ona je već počela da me demantuje po medijima. Neka bude da sam preterala i preuveličala, ali ljudi nisu pali sa Marsa ili sa banane. Svima je sve jasno. Kada smo se dogovarale o svemu, nikada nije bilo govora da ona zaćuti. Ali sam ja shvatila tek kada je ušla koliko se ona Zvezdana plaši. Sto puta je demantovaa samu sebe... Demantovala je radijator a to je rekla njena mama, Aca je izjavio da su se videli, ona je demantovala, ali neka bude. Ja stojim iza svega što sam rekla. Ona je ušla u Zadrugu zbog Zvezdana, a on je sada pao u vodu jer ona vodi rat protiv mene... - izjavila je Kačavenda.

foto: Printscreen

- Ana je imala spektakularan ulazak koji su gledali milioni, nas dve smo to dobro izvežbale i bila sam jako ponosna na nju. Mislim da je greška to što se nije ostrvila na njega, nije smela da mu skida temperaturu, nije smela da mu sedi u krilu, nije smela da ga teši... Zato nije pobedila. Tada su žene skočile i prepoznale kao mufljuza jer jedno radi a drugo govori. Svi su očekivali da ona ispriča konkretno šta joj je radio. Žene su gledale rijaliti i prijavljivale Zvezdana i to psihičko nasilje koje je trpela od njega, te je policija dolazila kod nje u Zadrugu ali ona nije želela krivično da ga goni - dodala je Milena.

foto: Printscreen

Kurir.rs

