FUDBALER ZVEZDE JE BRAT BLIZANAC ZVEZDE GRANDA! Ovo niko nije znao, samo je majka dolazila da je podrži! Privukao Piksijevu pažnju

Jedna od pevačica koja se definitivno izdvojila u nedavno završenoj sezoni muzičkog takmičenja „Zvezde Granda" jeste Viktorija Lučić.

Ona je bila u timu Svetlane Cece Ražnatović, a izborom pesama, stavom na bini kao i atraktivnim oblačenjem uspela da je skrene pažnju na sebe.

Ispala u polufinalu, ali joj to nije umanjilo pozive za nastupe. Ona, inače, radi već dve godine, znaju je gosti klubova. Tokom takmičenja iz sobe emocija pratila ju je njena majka, ali ono što do sada nije bilo poznato javnosti je da Viktorija ima i brata blizanca. I to fudbalera Vladimira Lučića, koji igra u prvom timu Crvene zvezde.

- Moja baka jako lepo peva, tata mi je bio harmonikaš 20 godina, ujak i danas svira i peva. U porodici su mi pola muzičari, a pola sportisti. Tata nije poznat, a ujak je i dalje na terenu. Imam brata blizanca koji je jako uspešan u sportu, u fudbalu, on igra u Crvenoj Zvezdi u prvom timu. Isto je uspešan kao i ja - ispričala je Viktorija.

Vladimir ima 21 godinu, a fudbalom se profesionalno bavi od 2019. godine. Jedno vreme je bio na pozajmici u Čukaričkom, a u maju ove godine se vratio u svoj tim.

Ovaj napadač privukao je i pažnju selektora Srbije Dragana Stojkovića Piksija.

