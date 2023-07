ALINA PREPLAŠENA NAKON SMRTI NOE MILIVOJEV! Priznala da je u SUZAMA, otvorila dušu o brigama svoje porodice, a onda priznala sve

Sinoć je održana premijera filma "Barbi" u jednom tržnom centru u prestonici. Mnogobrojne dame sa javne scene pojavile su se na projekciji filma u roze haljinama i kompletima.

Među njima je bila i "Zvezda Granda", Alina Juhart. Transrodna pevačica je otkrila da je mnogo pogodila vest o smrti tiktokerke Noe Milivojev.

Sad si me uhvatio na ivici suza. Ne bih pričala o tome da je ona transrodna žen foto: Stefan Stojanović Mondo, Printscreen/Tik Tok

- Sad si me uhvatio na ivici suza. Ne bih pričala o tome da je ona transrodna žena, nego da je ona žena koja je ubijena. Previše se femicida dešava generalno u svetu, pa tako i u Srbiji. To je toliko teška tema. Kada pomislim na nju i na onu ženu iz Mladenovca, to su strašne vesti.

Kad čitam komentare da ljudi daju prednost tome što je ona transrodna i da pričaju o ženi koja je ubijena na tako tužan način, to je nešto što me plaši. S druge strane, situacija je slična kao i kod mene. Ako bi neko čitao komentare ispod mojih intervjua i videa pomislio bi da me ljudi ne vole. Mislim da je vreme da svi ljudi shvate da smo mi svi ljudi koji živimo različite istine, ali na kraju krajeva mi smo svi ovde da volimo, da smo voljeni i da smo srećni - rekla je Alina, a zatim se osvrnula na to koliko je nju lično pogodila situacija sa Noom.

Mnogo. Pogodila je i mene lično i moju porodicu, zato što se oni sada plaše foto: Printscreen

- Mnogo. Pogodila je i mene lično i moju porodicu, zato što se oni sada plaše. To nije vrsta kriminala nad transrodnom osobom, nego nasilja u partnerstvu. Ja sam srećna jer sam okružena fenomenalnim osobama, pa nema straha za to - rekla je Alina.

