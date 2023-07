POLICIJA JE MORALA DA REAGUJE ZBOG CARA I KRISTIJANA! Moglo je biti OZBILJNO, desile su se ANONIMNE PRIJAVE, jedan je bio UGROŽEN

O sukobu između Kristijana Golubovića i Filipa Cara već nedeljama unazad bruje domaći mediji. Nakon što je najvaljeno Filipovo gostovanje na Pink televiziji, Kristijan mu je napravio sačekušu na Dedinju, ali je Car bio sprečen da dođe u Srbiju zbog smrtnog slučaja u porodici i do tog susreta nije došlo.

To nije jedina situacija kada je Kristijan tražio Cara. U superfinalnoj noći "Zadruge", Goubović se iznenada pojavio u Šimanovcima, ali ni tada se nije sreo sa Filipom.

Podsećamo, njihov sukob je nastao jer je Kristijan želeo da mu se Car izvini za sve izgovorene reči o njemu u rijalitiju. Hteo je da uživo popričaju o svemu i da "poravnaju račune".

Juče se pojavila vest u domaćim medijima da je Car navodno prijavio Kristijana policiji jer je zabrinut za svoju bezbednost i da je tražio zabranu prilaska. Filip se sada oglasio ekskluzivno za portal Srbija Danas i demantovao je ove navode.

- Nikada nikoga nisam prijavio policiji ili tužilaštvu, ali nikada! Bilo koji papir kao dokaz bih voleo da vidim gde sam ja to i kome prijavio ili dao izjavu! Čak je u superfinalnoj noći u Šimanovcima policija tražila mene da bi podneo prijavu za njegovu sačekušu jer su morali da izađu na teren po nekim anonimnim dojavama ljudi koji su bili tamo, a ja sam naravno odbio - rekao nam je Filip, a zatim dodao:

- Neka me taj čovek više pusti na miru da živim svoj život, nepodnošljivo je više ovo što radi! Ja nisam kriminalac, mafijaš, MMA borac, ubica, niti ništa slično što on tvrdi da on jeste! Ja sam rijaliti učesnik koji kad izađe iz rijalitija, imaginarni problemi, svađe i ostale stvari što se u tom kolektivu zatvorenog prostora dešavaju za mene staju i živim svoj život! On tri godine kontinuirano pljuje mene, moje izbore i moje prijatelje, najstrašnije me omalovažava i kada sam ja u ovoj sezoni nešto rekao, ne znam vise ni šta, onako isprovociran osobom koja ga je pominjala, on se ulovio za to i sada sam mu ja najveći problem - rekao nam je Car i dodao:

- Po stoti put kažem! Želim mu sreću i sve najbolje. Samo nek me ostavi na miru da živim svoj život, nisam ovo toliko ozbiljno shvatio jer znam da se nakon rijalitija niko ne bavi tim glupostima. Niko ozbiljan to ne pretvara u obračune, ali ovo prevazilazi sve granice, svakih par dana nešto novo. Čovek me mrzi, ne može da me smisli, a smatram da sam i pre i sada nakon izlaska iz rijalitija sasvim okej bio prema njemu, a sa njegove strane sam trpeo linč - rekao je Filip.

