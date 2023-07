GLUMCI I ESTRADNJACI SU LUDI ZA OVIM TRENDOM! Uložili bogatstvo u vile na moru: Ovaj pevač poseduje HOTEL, a njena JE NAJSKUPLJA

Brojne poznate ličnosti iz sveta muzike i glume imaju luksuzne kuće na samoj obali Jadranskog mora i tamo uglavnom provode letnje dane sa svojim porodicama.

foto: Yotube/Grandonline, Nemanja Nikolić

Među prvima se na Crnogorskom primorju skućio Miloš Bojanić, još pre više od tri decenije. Najpre je pazario plac, a onda na tom mestu sagradio vilu koju otada rentira. Pisalo se da ju je pre nekoliko godina renovirao i da ga je to koštalo 15.000 evra. Miloš iz vile ima direktan izlaz na more, a u njegovoj blizini kuću ima i Nada Topčagić.

foto: Damir Dervišagić

Muzičar Goran Bregović u Perastu poseduje dve nekretnine, u kojima najčešće letuje njegova supruga Dženana s ćerkama. Inače, on je kupio prvo trospratnu kuću od kamena, čija je vrednost procenjena na dva i po miliona evra, a ranije je bila muzej. Nedavno je pazario hotel i vilu "Perast", koju je proširio s restoranom i terasom s pogledom na more. Nekretninu u ovom mestu pre godinu dana kupio je i Saša Matić.

foto: Petar Aleksić

Glumica Seka Sablić već godinama unazad vlasnica je manje kuće u mestu Rose, o čemu smo pisali pre nekoliko dana. Fantastičan pogled na more pruža se s terase, a do samog centra Rose deli je stotinak stepenica.

foto: Petar Aleksić, Marina Lopičić

Brojni glumci su upravo u Rosama ranije imali kuće, među njima i Dragan Nikolić i Milena Dravić, kao i Dragan Gagi Jovanović, a još jedino Bojana Maljević ima nekretninu u Rosama. Mesto je izolovano od civilizacije i nema nijednu prodavnicu.

Pokojni Bora Todorović tokom svog života obožavao je da vreme provodi na moru, pa je iz tog razloga u Bigovu pazario kuću na samoj obali ovog mestašceta. Tu sada uživaju njegova deca Srđan Žika Todorović, Danica i Tara, kao i njegova druga supruga Karolina.

foto: Instagram

Poznato je da Neda Ukraden ima kuću u Lepetanama, u Boki Kotorskoj u Crnoj Gori, gde je kupila plac pre nekoliko decenija, kada je bila na vrhuncu karijere. Ona je na placu pored tog izgradila višespratnicu koja ima nekoliko luksuznih apartmana, a prema pisanju medija, vrednost zgrade je oko milion evra. U poslednje vreme sve više poznatih iz Srbije kupuje nekretnine na obali mora u susednoj Hrvatskoj. Saša Popović vlasnik je luksuznog stana u Opatiji, koji je pazario 2016. godine i to za neverovatan iznos od 300.000 evra. Do sada nijedan medij nije napravio fotografije njegove oaze mira, ali na društvenim mrežama postoje fotografije unutrašnjosti Popovićevog stana i pogleda na more.

foto: Printscreen

Nekretninu na Hrvatskom primorju odskoro ima i Stoja Novaković, koja je kupila kuću u Puli.

Nije ljubitelj Jadranskog mora Ceca ima vilu na Kipru Svetlana Ceca Ražnatović vlasnica je velelepne vile na Kipru. Idilično imanje pevačica je pronašla u Aja Napi, mirnom mestu na obali Sredozemnog mora, koje broji nešto više od dve i po hiljade stanovnika. Kuća je tik uz obalu, a mesto u dvorištu, osim bazena, zauzima i kapela. Inače, kako je Ceca ranije govorila, pomenutu vilu kupila je na kredit, a platila ju je 2.000.000 evra.

Ekipa Kurira

