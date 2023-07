"ZADRUGARI SU ZNALI DA SE KLANJAM!" Dejan do detalja ispričao kako je poštovao verske običaje u RIJALITIJU, a evo ZAŠTO JE KRIO

Dejan Dragojević privukao je veliku pažnju javnosti kada je priznao da je promenio veru, te je o toj temi otvoreno govorio.

Nakon što je izašao iz "Zadruge 5" kao pobednik, Dejan je rešio da potvrdi sva nagađanja vezana za muslimansku veroispovest, a sada je otkrio i zbog čega o tome nije govorio tokom boravka u Beloj kući.

- Zašto si krio? Zašto nisi rekao da si u Islamu? - glasilo je pitanje.

- Rijaliti nije bio religijski, svi pitaju što nisam rekao, ali zašto bih pričao! Ja da sam rekao da sam u Islamu ja bih imao 99,9 % - rekao je Dejan, koji je potom odgovorio na pitanje kako je poštovao običaje vere u rijalitiju i da li je mogao da klanja:

- Pa da, pa svi su znali i zadrugari i produkcija, ti uvek možeš da se pomoliš Bogu, mogu sada dok pričam sa vama. Kako ti osećaš. Vernici su to prepoznali koji su gledali rijaliti. Ko malo više zna, znali su u rijalitiju, ako me to pitaš. Na primer ja kada uzmem abdest, to je ono kada sam u kupatilu, postoji i drugi način kada ne koristim ruke, ležim u krevetu, nego očima, trepneš, sve dok ti jezik radi, ti možeš da obaviš molitvu, jer postoje ljudi koji su fizički nemoćni da klanjaju - objasnio je Dragojević.

