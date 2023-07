OVAJ PEVAČ JE ZNAO DA ĆE SLAVICA ANGELOV USPETI! Đorđe David: Predvideo je to još dok se kao dete takmičila u nekim novim klincima

Roker Đorđe David govorio je u emisiji Puls Srbije kako se oseća kao mentor pobednice Zvezda Granda, Slavice Angelov sa kojom je zajedno gostovao u emisiji.

- Samo da kažem imao sam troje finalista. Dženan, onaj visoki momak koji će na 49. Unskoj regati sad u petak pevati. Tu je i Milan Bukilić Crnogorac. I tu je naravno i Slavica. Njih troje su imali 96 proba pored snimanja sa mnom koje su odradili - rekao je roker.

Kaže da je Slavica došla u zvezda granda se iskustvom u takmičenju, kao i da je poznata zvezda granda predvidela njen uspeh.

- Slavica je došla kao neko ko se već takmio u emisiji Neki novi klinci. Moram da kažem da je Bane Mojićević prvi koji je rekao za nju da će ona daleko da dogura. Imala je ja mislim 14 ili 15 godina tada.

David se osvrnu na Slavičine uspeha pre pobede u Zvezdama Granda:

U takmičenju Voice, to je franšiza američka koja ide u 50 zemalja na svetu, ona je bila kao klinka od 17 godina i bila je vrlo dobro plasirana, vrlo visoko plasirana! 2019. godine je bila među top 5 pevača iz 50 zemalja sa svojom izvedbom pesme What's Up. Pevala je to i već tu je pokazatelj da je ona negde pelc pokupila na način koji treba.

