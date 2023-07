NAJVEĆI HIT MERIME NJEGOMIR KRIJE MRAČNU TAJNU! Napisan je nakon OVE SMRTI, sve se desilo devedesetih, bolovao je od RAKA!

Milutin Popović Zahar otkriva da je najveći hit Merime Njegomir "Ivanova korita" napisao za svog strica, koji je takođe umro od raka pankreasa!

Čuveni kompozitor prvi put govori o tome kako je nastala jedna od naših najlepših pesama, bez koje ne može da prođe nijedno slavlje.

- Pesmu "Ivanova korita" napisao sam 1999. godine kada se moj stric Jakša razboleo od raka pankreasa. Živeo je u Beogradu i ja sam otišao da ga vidim, a on se već polako gasio. I pošto je bio poreklom iz Crne Gore, rekao mi je: "Molim te, sinovče, donesi mi jedan balon vode sa Ivanovih korita kod Cetinja, čini mi se da ću da ozdravim od toga" - priseća se Zahar i dodaje da bi on i prevalio toliki put da ga u tome nije sprečila strina:

Dve godine kasnije pesmu "Ivanova korita" ponudio je Merimi Njegomir. foto: Kurir Televizija

- Njegova žena je to čula i rekla mi je: "Natoči mu vode sa bilo kog izvora i donesi." Tako sam i uradio. Otišao sam kod strica, on je popio gutljaj i rekao mi: "Ovo nije voda sa Ivanovih korita." Krenuo sam kući, sav posramljen, grizla me je savest. U Beogradu je bila gužva, čini mi se da sam se vozio satima. I odjednom su kroz glavu počeli da mi se nižu stihovi: Ne pomaže voda majko sa korita Ivanova... Dve godine kasnije pesmu "Ivanova korita" ponudio je Merimi Njegomir. - Njoj se pesma dopala, ali mi je rekla da je veoma tužna. Zato sam naknadno dopisao stihove: Ti ne plači, majko stara, lijepa Anka progovara. U snu mi se Jova javi, ozdraviću od ljubavi - priča legendarni kompozitor, koji je sa pokojnom pevačicom ostao u kontaktu do samog kraja.

- Pozvala me je pre petnaestak dana, ni sanjao nisam da može da premine, jer je zvučala skroz zdravo. Rekla mi je da je prodala kuću na Kosmaju i kupila stan blizu mene. Posle sam je zvao, ali mi se više nije javljala... - priča sagovornik.

- Bila je izuzetno snažna, u duhovnom, pevačkom i komunikativnom smislu. Žena za koju sam verovao da će živeti 99 godina. Nećete nigde naći sposobniju ženu od nje. Pevala je savršeno na svim jezicima koje je govorila. Ne postoji pevačica koja joj može prići po intelektu i izvedbi - zaključuje Popović.

