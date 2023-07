"VIŠE SAM ZARAĐIVALA U GRUPI"! Ivana Nikolić priznala kako joj je nakon raspada trojke, nije htela da ćuti, prvi put SVE ISPRIČALA

Atraktivna pevačica Ivana Nikolić stekla je popularnost tokom učešća u grupi "Hurricane". Nakon razlaza sa grupom, Ivana je otpočela samostalnu karijeru a za godinu dana koliko nastupa sama izbacila je tri singla.

Uprkos činjenici da već duže vreme nastupa sama, glavna tema komentara na mrežama jeste Ivanin odnos sa bivšim članicama. ali poređenja koja imaju od strane publike.

Iskreno, više sam zarađivala u grupi. Zato što ja ulažem i sve što zaradim uložim u sledeću pesmu i spot foto: Printscreen/Instagram

- Velika greška od početka projekta “Hurricane” je ta što nas ljudi toliko upoređuju. Svaka od nas je individua za sebe, posebna, kao takva i svaka od nas ima svoj stil. Danas se svaki dan izbacuju pesme i to što je Sanja izbacila pesmu sedam dana pre mene, nema nikakve veze. Šta to znači, da ja sad ne treba da izbacim ceo mesec pesmu zato što je Sanja izbacila pre sedam dana? To su totalne budalaštine. Nema potrebe za takvim upoređivanjem u bilo kom smislu. Da li je to vizualizacija, da li su to pesme, nema potrebe za tim. Svaka od nas je krenula solo i radi onako kako najbolje misli da treba i mislim da nema potrebe za tim upoređivanjem. Koliko pesama na dnevnom nivou izađe, ne takmičimo se Sanja i ja, šta više podržavamo jedna drugu. I Ksenija je izbacila pesmu, izbacuje uskoro novu. Ja se takmičim sama sa sobom. Ja sam takva osoba. Nisam neko ko pomno gleda šta drugi ljudi rade, volim da pogledam da se inspirišem ali da se upoređujem i da ljutim nečiji uspeh ili bilo šta stvarno gledam sebe. Od prvog dana kada smo se rastale gledam samo šta ću ja i kako ću - rekla je Ivana, pa otkrila da li joj je lakše kao samostalnoj pevačici ili u grupi:

- Iskreno, naiskrenije zavisi iz kog ugla gledaš. Prosto, ja sam se nekako navikla posle pet godina zajedničkog takvog rada je normalan sled okolnosti da ti želiš da probaš nešto sam. To je potpuno normalno i najbitnije je da se mi međusobno i posle svega podržavamo. Bile smo zajedno pet godina, bukvalno živele smo zajedno kao jedna porodica i to je prosto normalno da se posle nekog vremena to rastavi. Tako da, navikla sam se u solo vodama, vidim i one, podržavamo i nove članice - rekla je Ivana, pa otkrila da li više zarađuje sada kada je samostalna ili dok je bila u grupi:

- Iskreno, više sam zarađivala u grupi. Zato što ja ulažem i sve što zaradim uložim u sledeću pesmu i spot. Mnogo toga ljudi i ne znaju da ja pripremam, a sve to naravno košta. Kada sam stojiš iza sebe naravno da sve košta. Iskreno meni je drago zbog toga i uopšte ne žalim dinara za nešto za šta mislim da će me predstaviti u sve boljem i boljem svetlu. Svačiji trud se uvek isplati na ovaj ili onaj način - rekla je Ivana.

