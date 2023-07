MAJA NIKOLIĆ URNISALA KOLEGINICE! Goca Tržan zabada nož u leđa! Pevačica OPLELA i po Seve, a ovo je rekla o Tei Tairović, JK...

Maja Nikolić priprema novi album sa devet pesama, ali ako joj ponude veliki honorar spremna je da uđe i u Zadrugu Elita.

- Ako dobijem nepristojnu ponudu, toliko primamljivu da ne mogu da je odbijem, sigurno ću ući. Meni je to izazov u smislu da zaista očekujem mnogo poznatih ličnosti kao na Farmi ili na Dvoru. Svaki prvi rijaliti sam ja otvorila i ovo će biti prva Zadruga Elita. Svaka prethodna je bila sa nepoznatim ličnostima, ako ne računaš Zoricu Marković.

Priča se da će Ana Nikolić ući...

- Daj bože, to mi je super. Ona je bila sa mnom i na prvoj Farmi, ali nepunih sedam dana. Volela bih da učestvujemo zajedno. Pružam joj podršku u ovom što prolazi jer je strašno. Volela bih da joj, ako ikako mogu pomognem, svaki put sam bila uz nju, pružila sam joj podršku i nakon razvoda od Raste. Sada prvenstveno porodica mora da bude uz nju. Ja ljude delim na dobre i loše, a ona spada u one koji imaju dobru dušu. Nije zla, ne bavi se spletkama i podmetanjima kao što to radi 80 odsto estrade.

Šta je za tebe nepristojna ponuda?

- Pa nepristojna ponuda je honorar barem tri puta veći od onog 2015. za Farmu 6. Ne smem da pričam o tome koliki mi je bio honorar, zabranjeno je ugovorom, ali mogu da kažem da sam dobila više nego što je glavna nagrada.

Kako si potrošila novac?

- Ja sam svaki put ulazila zbog novca. Ja sam samohrana majka dva sina, koja sam odgajila bez alimentacije. Svaki put sam ušla da bih njima obezbedila bolji život i kupila stan.

Žale se kolege da nema mnogo posla, jel ti nastupaš?

- Imam isto nastupa. Šta je suština, narod nema para, ne možeš ti za nastup da tražiš sedam ili deset hiljada evra, ako znaš da dolaze klinci. Ako koriguješ cenu možeš da pevaš svaki dan, ako ne onda ima manje nastupa. Ja volim da radim, ali platežna moć se mnogo smanjila.

A koncerti, da li su isplativi? Nataša Bekvalac kaže da je bila u velikom minusu zbog Arene.

- Ta njena Arena je fantastično ispala, čula sam da je prodala stan zbog toga, ali ja to ne bih uradila. Svaka joj čast na hrabrosti ludosti, o toj Areni će se uvek pričati i to je kruna njene karijere. I isplatilo se jer joj je cena nastupa sigurno skočila. Moram da je pohvalim, odlično izgleda za svoje godine, tako treba da se neguje i izgleda javna ličnost. Isto mislim i o Karleuši.

Jel ti smeta što se danas svi hvataju za mikrofon?

- Ne smeta mi, ja na nastupu pevam pesmu "Lepi moj" Snežane Đurišić, pevam pesmu Sanje Vučić, pevam i Karleušu koja je solidan pevač, Anu Nikolić koja je takođe solidan pevač, ali i dve Severinine pesme, a ona ne zna da peva. Hit je pesma koja otvara vrata. Kao kad bi smo zamerili Madoni što je mega zvezda i jedna od najbogatijih u Holivudu, a žena apsolutno ne zna da peva. Ona ne peva za tri plus, nego ne zna da peva. Ona ulaže u sebe, izgleda fenomenalno, ima energiju, odličan je plesač i zabavljač. Biti pevač je spoj svega i harizme, talenta. Šta znači ako staneš ispred publike i budeš mrtav kao neki na estradi i ceo koncert stojiš i pevaš?

Ceca nema performanse, pa je zvezda, kako to?

- Ceca spada u dive, zajedno smo počele karijeru. Ona dolazi iz onih vremena kada se muzika slušala, Ceca ne mora da igra i skače na bini jer ima 50 hitova koje može da otpeva, kao i recimo Ana Bekuta.

A Anastasija? JK kaže da ima energiiju uginulog hrčka.

- Pevam na nastupu njenu pesmu "Rane". Mlađi pevači kao što su Nikolija, Anastasija moraju da imaju i scenski nastup i plesače i energiju na sceni. Anastasiji ne treba zameriti, to su njeni počeci, izdala je tek nekoliko pesama. Nema potrebe osuđivati nekog ko je mlad i ko je tek stao na scenu. Nikolija sada fantastično izgleda, ima plesače, ali na početku nije bilo tako.

Mnogo se priča o tvojoj vezi sa Acom Bulićem, da li bi volela da budete zajedno u Zadruzi 7?

- To je bilo pre 25 godina. To je moja mladost i prošli život. Nas dvoje nismo u kontaktu 25 godina. Mogu samo reći da je veliki šmeker, veliki gospodin, Robin Hud, jako je srčan. Veliki šmeker i džentlmen. Iz poštovanja prema njegovoj deci, porodici neću da pričam o tome, čitala sam da se Ana udaje za njega, Čestitam im.

Tržanka ti je zamerila što si rekla da je ona bila s njim.

- Ne bih pričala o Goci Tržan jer odmah sebi spuštam energiju i odmah se osećam loše. Goca spada u red ljudi na estradi koji nisu dobre osobe, koje zabijaju nož u leđa drugima, prave spletke i ogovaraju sve žive. Jedan stilista i jedan šminker koji je sarađivao sa Gocom Tržan, pa i jedna stilistkinja skrenuli su mi pažnju i rekli da me Goca kopira. Prošle godine sam imala plavu kosu, paž frizuru, ona isto. Ove godine sam Merlin Monro, Goca isto. Samo pratite koliko Goca kopira Maju. Ja nisam imala pojma, ali su mi te tri osobe rekle. Sve vreme kopira ono što ja radim, meni je to ogavno i ne mogu da pričam o osobi koja je u Pinkovim zvezdicama komentarisala dete od deset godina koje sto puta peva bolje od nje. Kritikovala je dete jer je otpevalo moju pesmu "Odlazi", koja je dobila tri prve nagrade. Ona je detetu rekla, a nije kompetentna ni za jedan žiri jer ne zna sistem da napiše, niti zna da peva, da ne treba da peva pesme Maje Nikolić jer su takve balade bezveze. Ja sam bila u šoku kada sam čula taj komentar. Shvatila sam koliko je zla, zavidna i bolesno ljubomorna kad sme sebi da dozvoli da pljune moju ili karijeru bilo kog kolege, jer svi bolje pevamo od nje. Svi znaju da je u Tap 011 pevala samo Ivana Petres koja ubija kako peva. O njoj sve govore njene pesme "Konobarica" i "Stoperka", to je Gocin nivo. Ona jako loše peva, njen raspon glasa je jedna oktava i dva tona. I ona komentariše dete koje je otpevalo pesmu od tri oktave, a dete je razvalilo pesmu koja je jako teška. Dakle ona nije stručna da bude u žiriju, stavili su je očigledno da bi se narod sprdao sa njom.

I sa Zoricom Brunclik si se žesto svađala u Pinkovim zvezdama, u kakvim ste odnosima?

- I čule smo se i videle posle toga, to je sve deo performansa, nikada se nismo mi svađale, uvek smo se posle emisije grlile. Ne možeš da ne voliš Zoricu jer ona ima jako dobru dušu i jako je emotivna, nije zla. Ona je kao dete, za čas se rasplače. Nekada nije razumela moje šale, pa se rasplače kad ja idem do kraja, tad mi je baš bilo glupo. Ja sam imala sreću da u životu radim sa velikim legendama, kao što je Šaban. Jedina sam snimila duet sa pokojnim Tozovcem i Luisom, to je za mene najveće dostignuće. Jedina sam snimila duet sa Usnijom Redžepovom, ali mi je krivo što sam bila ekskluzivac PGP RTS kao klinka još sa 16 godina. Album "Uzmi me" iz 98. bio je prodavaniji nego Cecin "Samo su jednom cvale ciklame", mogu da se pohvalim. Na tom albumu su sami hitovi. Ja sam bila megazvezda tada, a već dvadeset godina sam zabranjena na RTS, nisam bila ni na jednom novogodišnjem programu. Kao i Nada Topčagić i Zorica Brunclik.

Zašto?

- Ne znam zašto, nikad nikoga nisam uvredila, nikakav skandal nisam napravila. Mislim da je to zbog Beovizije, jer sam javno govorila svaki put, i to mesec dana ranije, ko će da pobedi. Učestvovala sam na više od deset Beovizija i svaki put ispadne skandal. Ja sam najnagrađivanija pevačica u zemlji sa 27 prvih nagrada, a nikad nisu dozvolili da ja predstavljam zemlju, a najmlađi sam istaknuti umetnik. Ja sam Novak Doković u svom poslu. Danas je takvo vreme da sve možeš da platiš, recimo pustiš video snimak kao Tea Tairović i postaneš zvezda. Niko ne zna da njena pesma "Balkan" nije imala ni petsto hiljada pregleda pre tog snimka, znam jer se družim s ljudima koji rade sa njom. To je nesumnjivo hit, ali snimak ga je progurao.

Misliš da je namerno objavljen njen p*rno snimak?

- Ne, znam da nije namerno, opet kažem znam ljude koje rade sa njom. Severinin p*rno snimak je pušten namerno jer ona nema kvalitete. Nikada Severinu ne bih dirala da nije pljuvala Srbe i da nije davala antisrpske izjave i podržavala Oluju. Dva bivša muža su joj Srbi, dete joj je Srbin, al žena je glupa i nema mozga čim može tako nešto da priča. Ja nisam zla, ne bih je ružno komentarisala, ali zaslužuje svaki negativan komentar iz razloga što pljuje zemlju koja joj je mnogo novca donela, mnogo ljubavi i dete. Tea Tairović je želela i da zataška sveto, da plati, ona nije htela da snimak izađe, htela se i da se pozajmi da to spreči. Ali, da taj snimak nije izašao niko nebi čuo za Teu i za pesmu "Balkan", ali taj snimak neće nestati i jedan dan će ga gledati njena deca što je tužno, to će se uvek prepričavati. Znam da je jako namučena i da je pre toga imala jako težak život, pre nego što je postala popularna i počela dobro da zarađuje. Ona je divna osoba, ali nije imala sreće, imala je baš životne probleme i veliki je borac, zaslužila je ovaj uspeh. Ona odlično peva, izgleda, a sada je veća zvezda i od Milice Pavlović, Aleksandre Mladenović i od Maje Berović. Za mene je trenutno broj jedan i kompletnija je ličnost od njih.

Milica ide stopama Karleuše, jel misliš da je dobro savetuje?

- Ja sam čula da se Milica Pavlović druži sa Karleušom i da joj ova pomaže oko stava, izjava, stajlinga. Meni se to dopada i Milica i treba da ima mentora, Karleuša ima jako hrabre izjave, volim njenu ludost i što može da iznese ono što ne može niko. Volim kad izađe gola na scenu, a sve ubedi da je obučena. Ona to sebi može da dozvoli jer je bezobrazna kao Madona, to samo njoj stoji. Milica mora da se išlifuje i odličan put joj je da sluša Karleušu, onda će imati više hrabrosti da iskaže svoje stavove.

