MILJANA POBEGLA IZ EMISIJE! Zola u suzama održao emotivni govor, Kulićeva napustila studio, KUKALA I JECALA iza kamera (VIDEO)

Miljana Kulić i Lazar Čolić gostovali su pethodne noći u emisiji "Narod pita" i prvi put posle raskida suočili se oči u oči.

foto: Printscreen

Očekivalo se da će susret nakon nekoliko meseci biti buran, ali ne i toliko emotivan. Varnice su se sve vreme žlomile u studiju, a kada je Zola održao dirljivi govor i zaplakao, Kulićeva je napustila emisiju i jecala iza kamera.

- Nisam očekivao da će Zola da se smeje ovoliko Miljani, šta li će majka Bosa reći? - glasilo je pitanje s Tvitera.

- Želim da bude prijatno, nema potrebe da bude drugačije. Bolje je ovako, nego da se svađamo. Ja joj ne bih preporučio da se sa mnom svađa, a vidim i da sad ne želi da me gleda kao rivala. Vidim da je svesna da je najbolje da imamo ovakav odnos. Neću da se svađam zbog praseta s njom. Bacila mi je sve stvari, gledao sam da li je butik ili životinjsko carstvo - istakao je Zola.

- Je l' ti Miljana nedostajala? - upitala je Ivana.

- Nije mi nedostajala. Ona je otišla na svoju stranu, a ja na svoju - istakao je Zola.

foto: Printscreen

- Miljana, ti si sad s Nenadom u vezi, kako to funcioniše? - upitala je Ivana.

- On ima potpuno poverenje u mene. Kad bih rekla da želim sa Zolom da idem na piće, on bi me pustio, baš mi toliko veruje - rekla je Miljana.

- Miljana je sad drugačija osoba. Nenad je sad njoj važan, najbolje joj je sa njim. Mi ne možemo zajedno, a njoj je sa njim, sad okej - rekao je Zola.

- Zola, hajde sad ti njoj reci da je ne voliš više - rekla je Ivana.

- Ma, ja volim samo sebe. Mislim da me sad laže, jer stvari koje je meni Slađa govorila da su joj stizale, samo Miljana može da smisli. Sad vidim da plače, a ja je znam najbolje - kazao je Zola.

foto: Printscreen

- Zola sad i ti plačeš - dodala je Ivana.

- Slab sam na nju. Ljudi govore da sam je iskorisio, za šta? Ma, bilo je i prošlo, neka bude što dalje od mene. Bio sam mlad, izgubljen, upoznao sa nju i zaljubio se. Trudio sam se da je promenim, a zavoleo sam je, iskreno. Ljudi me pitaju kako sam mogao da je volim, pet godina sam s njom proveo. Da je osoba koja ne zna da priča, pa bih je zavoleo, a kamoli ona kakva je, drugačija, posebna. Nisam ni ja očekivao da ću ovako da reagujem. Ni meni nije bilo jednostavno sad kad sam video ovo. Priznajem borim se protiv sebe. Ne želim da budem više s njom. Zgazio bih sebe i svoju porodicu kada bi se pomirili - kazao je Zola sa punim očima suza.

foto: Printscreen

Miljana je napustil studio i jecala iza kamera jer su je očigledno dotukle Zoline reči ali i suze. Nakon nekog vremena se vratila u studio i nastavila emisiju.

- Ima li šanse da se Zola i ti pomirite? - upitala je gledateljla.

- Ne - rekla je Miljana.

- Ne, nema šanse - kazao je Zola.

foto: Printscreen

- Čemu onda ove suze? - upitala je Ivana.

- Ja sam jela, pa mi se smučilo. Išla sam da povraćam - kazala je Miljana.

- Ja sam priznao da je meni krenula suza, rekao sam kako se osećam i šta mislim - istakao je Zola.

