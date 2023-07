"PITANJE JE KOLIKO TU IMA MUZIKE" Čola dao sud o popularnoj muzici, pa priznao zašto supruga nikada NIJE sa njim u javnosti!

Zdravko Čolić nastupao je u Crnoj Gori, ali je uspeo da izdvoji vreme i porazgovarala sa sedmom silom i otkrije šta misli o današnjoj komercijalnoj muzici.

foto: Nenad Opačić

- Sve najbolje mislim, naravno, ali pitanje je koliko ima muzike u nečemu što se zove neki hit i koliko je to zapravo prolazna pesma. Treba imati i jedno i drugo. Uvek kad čovek pravi pesme mora da ima dve tri koji nisu hitovi i koji će ostati sadržajni. U principu je to bitno - rekao je Zdravko.

foto: Dragan Kadić

Zdravko Čolić decenijama uspeva da privatni život skloni od očiju javnosti, ali izgleda da je njegova starija ćerka Una svojom harizmatičnom pojavom odškrinula vrata medijima koji sa velikim interesovanjem prenose detalje iz njenog, ali i života cele porodice Čolić.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Aleksandra Čolić nikada se ne pojavljuje u javnosti, a Čola je konačno objasnio zašto je to tako.

- Ja to stvarno ne branim, ali ne vidim nekog prekog razloga da bude drugačije. Naravno, kad su neke važne manifestacije u pitanju, ona rado dođe, ali pojavljivanja samo radi slikanja nikada joj nisu bila privlačna. Ne vidim to kao nešto neobično. Evo, recimo, Arsena i Gabi, koji su bili bračni partneri iz istog miljea, koji su zajedno i pevali, nikad nisi mogao videti da se pojavljuju zajedno radi slikanja. Ja stvarno nemam ništa protiv ako bi ona to volela, ali nikada joj to nije bilo važno - zaključio je Zdravko Čolić jednom prilikom za hrvatsku "Gloriju".

foto: Nenad Opačić

Kurir.rs/Telegraf

Bonus video:

01:08 MAJA MANDŽUKA ISPRIČALA ANEGDOTU SA SNIMANJA MUNJA! Snimali su u Beču, a u sve je upleten Zdravko Čolić