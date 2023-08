BETONSKA OGRADA, BAZEN I PALME! U ovoj LUKS vili u Sevilji žive Anastasija i Gudelj! Sve odiše glamurom, a ovo je ZAGARANTOVANO

Nemanja Gudelj i Anastasija Ražnatović otpočeli su zajednički život u Španiji u Sevilji gde Gudelj igra fudbal.

Mlada pevačica uživa za sve pare, a sada je na mrežama pokazala svojim pratiocima kako provodi vreme. Naime, ona je iskoristila lep dan kako bi nabacila ten, pa se sunčala se pokraj bazena, a pokazala je luksuz u kom uživa svakodnevno.

foto: Printscreen

Naime, kuća u kojoj žive Nemanja i Anastasija je ograđena visokom ogradom, pa je tako privatnost zagarantovana, bazen je nasred dvorišta, a tu su i ležaljke i suncobrani, kao i palme.

Podsetimo, Anastasija će uskoro promeniti devojačko prezime i uzeće prezime svog izabranika, što je njena majka Ceca Ražnatović naravno prihvatila.

- Po srpskim običajima tako bi i trebalo. I ja sam uzela prezime od mog muža, što ne bi uzela i ona? To je potpuno ok, ja to podržavam - rekla je pevačica.

kurir.rs/blic