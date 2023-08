PRVO OGLAŠAVANJE BEBICE NAKON RASKIDA! Nišlijka ga optužila da joj je opelješio porodicu, on brutalno uzvratio: Nesrećni ljudi...

Miljana Kulić i Nenad Macanović Bebica definitivno su stavili tačku na svoju romansu.

Njih dvoje su navodno raskinuli kada je Miljana gostovala sa bivšim dečkom, Lazarom Čolićem Zolom u emisiji "Narod pita".

foto: Printscreen Amidži šou

Miljana je zatim nakon raskida ispričala da je bila sa Bebicom zbog svoje majke, Marije, koja ne podržava njen odnos sa Zolom, ali i da joj je pao kamen sa leđa nakon prekida veze.

- Bebica je izašao iz prihvatilišta pre 3 dana. Moj dom i moja porodica smo mu bili prihvatilište dok je bio na ulici, tj. u nekom stanu koji mu je plaćala majka. Majci je bilo žao da živi u prihvatilištu duže od 2 godine pa se smilovali da ga vrate kući i Lesi se vratio kući kao krivac. Napokon smo u manjem broju, pa se malo lakše diše. Ipak sam imala teret da prihvatim nekog koga je odbacila porodica. Plaši me što se osećam ovoliko dobro kao da sam skinula okove sa sebe. Bila sam sa njim da ne sekiram majku, jer moji ne podnose Zolu. A ne podnosim ga ni ja. Ovaj maleni izgleda hoće u rijaliti, ali njegova mračnoća i njegova mutavost me je činila nervoznom. On i ja dva smo sveta različita. U moj svet se nije uklapao. Ljudi mi kažu da nismo bili lep par i nije išao uz mene. Gušio je moju energiju. Izgleda da će svakoj sreći presuditi neko treći, bar u mom slučaju - rekla je Miljana u sinoć.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

Bebica se sada oglasio nakon raskida i potkačio svoju već sad bivšu dragu.

- Samo ljudi koji su nesrećni i nezadovoljni svojim životom pljuju po drugima. Ovako malo je dovoljno da se pokaže ko je kakav i kakvo mišljenje ima, tako sad radi osoblje iz "prihvatilista" - rekao je kratko Bebica.

Podsetimo, Miljana je objavila ugovor koji su navodno sklopili Macanović i njena majka Marija Kulić, u kojem piše da je od nje uzeo 10.000 evra i za koje se obavezao da će vratiti, ali po rečima Nišlijke do toga nije došlo.

Kurir.rs/Informer

