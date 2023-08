MARIJA KULIĆ OTKRILA PRAVU ISTINU O RASKIDU MILJANE I BEBICE! Laži pale u vodu, ovako se zapravo sve IZDEŠAVALO

U medijima je odjeknulo da su navodno Nenad Macanović Bebica i Miljana Kulić raskinuli u noći kada je ona bila gost u emisiji "Narod pita" sa Lazarom Čolićem Zolom.

Podsetimo, Lepi Mića je gostujući u emisiji otkrio detaljnije šta se dogodilo:

- Danas sam seo sa Ivanom, popio sam piće i tu je bio moj prijatelj Nebojša. Iako je nisam ni video, ja sam protiv tih stvari, mene to ne interesuje. Ako je to uradio da bi pokazao neko prijateljstvo i drugarstvo to je loš način, meni a ni njemu to nije potrebno, danas me je zamolio nešto da mu pomognem i pomogao sam mu Lična dokumenta, čovek hoće da putuje. Rekao mi je da je Bebica zapalio iz Niša, da je u Beogradu kući i čuo sam da je Bebica zvao Ivana, Bebica mi je rekao da je bio u Novom Sadu da završi nešto i da je kući. To je informacija današnja. Ivan mi se žalio, rekao je da je posle rođendana bilo loše, a pre toga super - rekao je Mića.

Marija otkrila istinu o Bebici foto: Printscreen/Pink

Sada se oglasila Marija Kulić te je za medije demantovala navode da je došlo do prekida, uz reči da se planira zajedničko putovanje u Grčku na koje će ići i Nenad, porodično:

- To su gluposti. Bebica je otišao u Beograd na nekoliko dana jer ima obaveze koje mora da završi. Za koji dan će se vratiti u Niš, jer uskoro porodično putujemo na odmor u Grčku - poručila je ona.

Marija otkrila istinu o Bebici foto: Ana Paunković, Screenshot

Kurir / Alo

