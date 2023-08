MARIJA IZBACILA IVANA IZ KUĆE?! Novi detalji DRAME sa proslave rođendana malog Željka Kulića, evo šta se desilo

Porodica Kulić se vratila sa mora prošle nedelje i organizovali su proslavu povodom rođendana malog Željka. Na slavlje je došao i Ivan Marinković, koji se prvi put pojavio na Željkovom rođendanu. Kako "Star" saznaje, Marija i Ivan su pred sam kraj slavlja ušli u žestok sukob, u koji se umešala i Miljana i stala na Marinkovićevu stranu.

Kako izvor sa lica mesta navodi, oni su počeli da pričaju o Željkovom prezimenu, gde je Ivan spomenuo da će pustiti Željka da napuni 18 godina i da tad odluči kako želi da se preziva, kao i da je to najispravnije. Mariju je tema pogodila, pa su ona i otac njenog unuka započeli raspravu.- Mariji je bolna tema sve vezano za Željka, jer ga Ivan do sada nije prihvatao i ona ne može da dozvoli da on sada detetu promeni ceo život. Ona je srećna što Željko ima tatu kod kog uvek može da ode, da se viđaju, čuju, ali ona u svojoj glavi ima da će Željko da nastavi lozu Kulića i da nema potreba da se uopšte raspravlja o njegovom prezimenu i promeni istog - započinje izvor.

- Ivan je spomenuo da on neće uticati na to i da će dopustiti Željku da odluči kako želi da se preziva. Marija je skočila kao oparena, počela je da viče na njega i govorila da sigurno Željko neće da menja prezime. Ivan je pokušao na fin način da joj objasni, ali nije vredelo. Svašta mu je rekla, pa čak i da se vrati za Beograd - nastavlja izvor.

- Miljana se tada umeša i rekla je Mariji da ne može da se ponaša kao da je Željku mama i da se slaže sa Ivanom da je najispravnije da dete kad poraste i postane svoj čovek odluči sam kako i šta. Rekla je da možda on baš želi da se preziva Marinković i da ima prezime oca, što je ispravno. Bilo je baš žestoko, na kraju je Siniša smirio strasti - završava izvor.

